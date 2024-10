O Αλκαράθ νίκησε τον Ναδάλ, τελικό με Σίνερ στο Six Kings Slam

Ο Κάρλος Αλκαράθ θα είναι ο αντίπαλος του Γιάνικ Σίνερ στον τελικό του Six Kings Slam, όπου θα δούμε και την τελευταία μονομαχία ανάμεσα στους Ναδάλ και Τζόκοβιτς.

Ο Κάρλος Αλκαράθ νικώντας τον Ράφαελ Ναδάλ με 6-3, 6-3 έκλεισε ραντεβού με τον Γιάνικ Σίνερ το Σάββατο (19/10) στον αγώνα για την 1η θέση και τα έξι εκατομμύρια δολάρια στο τουρνουά επίδειξης Six Kings Slam στο Ριάντ.

Η μονομαχία ανάμεσα στους δύο Ισπανούς, ο Αλκαράθ ήταν ανώτερος από τον παίκτη ινδάλμά του. Παράλληλα, η νίκη του θα χαρίσει μια τελευταία συνάντηση στο κορτ ανάμεσα στον Ναδάλ και τον Τζόκοβιτς, που θα παίξουν για την 3η θέση.

Στο Six Kings Slam ο καθένας από τους έξι συμμετέχοντες έχει εγγυημένο ελάχιστο έπαθλο στο 1,5 εκατομμύρια δολάρια, ενώ ο νικητής θα πάρει το μεγαλύτερο έπαθλο στην ιστορία του τένις, ένα ποσό έξι εκατομμυρίων δολαρίων.

Rafa Nadal and Carlos Alcaraz share a hug at the net after their match at the Six Kings Slam.



Beautiful moment between two Spanish legends. 🥹



pic.twitter.com/tjGTPdNjBo