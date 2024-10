Ο Μεντβέντεφ έβγαλε σχεδόν 22.000 δολάρια το λεπτό στην ήττα από το Σίνερ στο Six Kings Slam

Αστρονομικά ποσά μοιράζουν οι Σαουδάραβες στο τουρνουά επίδειξης Six Kings Slam που ξεκίνησε στο Ριάντ, για παράδειγμα ο Ντανίλ Μεντβέντεφ για 68 λεπτά συμμετοχής θα εισπράξει 1,5 εκατομμύριο δολάρια.

Τα πετροδόλαρα στη Σαουδική Αραβία ως γνωστόν περισσεύουν και οι έξι παίκτες που ταξίδεψαν στο Ριάντ για το τουρνουά επίδειξης Six Kings Slam δεν το μετάνιωσαν.

Και πώς να συμβεί αυτό, καθένας από τους έξι συμμετέχοντες έχει εγγυημένο ελάχιστο έπαθλο στο 1,5 εκατομμύρια δολάρια, ενώ ο νικητής θα πάρει το μεγαλύτερο έπαθλο στην ιστορία του τένις, ένα ποσό έξι εκατομμυρίων δολαρίων, σχεδόν διπλάσιο από το έπαθλο για έναν πρωταθλητή Grand Slam (3,8 εκατομμύρια δολάρια).

Για παράδειγμα ο Ντανίλ Μεντβέντεφ, στον προημιτελικό της Τετάρτης (16/10) ηττήθηκε από τον Γιάνικ Σίνερ με 6-0, 6-3. και ολοκλήρωσε την παρουσία του στο τουρνουά.



Κανένα πρόβλημα, ο Ρώσος μαζί με τον άλλον «χαμένο» της ημέρας, τον Χόλγκερ Ρούνε, θα δουν στον τραπεζικό τους λογαριασμό 1,5 εκατομμύρια δολάρια επιπλέον για τη συμμετοχή τους.

Ο αγώνας του Μεντβέντεφ ολοκληρώθηκε σε 68 λεπτά, όπερ μεταφράζεται πως για κάθε λεπτό της ήττας του κέρδιζε 21,739 δολάρια και για κάθε δευτερόλεπτο 362 δολάρια. Ζαλάδα.

Medvedev made 1.5 million for his 68 minute loss to Sinner at Six Kings Slam.



$21,739 per minute.



$362 per second. pic.twitter.com/VPojUE7dWU