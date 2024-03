Σάκκαρη, Μεντβέντεφ, Ρούμπλεφ, Ζαμπέρ και Ρούνε ντύθηκαν… προσωπικό σε επικό βίντεο (vid)

Ενα πεντάλεπτο βίντεο για… Οσκαρ, με την Μαρία Σάκκαρη πρωταγωνίστρια, γύρισαν οι διοργανωτές του Ιντιαν Γουέλς.

Μία επική ιδέα είχαν οι διοργανωτές του Ιντιαν Γουέλς, με την Μαρία Σάκκαρη να είναι εκ των πρωταγωνιστριών.

Οι διοργανωτές κάλεσαν τη Μαρία, μαζί με τους Μεντβέντεφ, Ρούμπλεφ, Ντε Μινόρ, Ρούνε και Ζαμπέρ μεταξύ άλλων, να παριστάνουν προσωπικό της διοργάνωσης, με τους περισσότερους επισκέπτες να μην παίρνουν χαμπάρι για το ποιοι είναι! Κάποιοι μάλιστα που ένιωθαν πως… κάτι τους θυμίζουν, οι τενίστες φρόντισαν να τους ξεγελάσουν.

Ο Ρούμπλεφ έκανε τον σεκιουριτά, ο Μεντβέντεφ τον ταμία, ο Ντε Μινόρ τον παρκαδόρο, ο Ρούνε τον πωλητή, η Ζαμπέρ την εθελόντρια, ενώ η Σάκκαρη πουλούσε… ποπ κορν!

Οταν πλησίασε ένας ηλικιωμένος, τον ρώτησε ποιο ματς θα δει, με αυτόν να της απαντά το παιχνίδι του Βαβρίνκα, με την Μαρία να τον παρακινεί να δει το δικό της ματς, χωρίς ωστόσο να καταλάβει ποια ήταν, αφού φορούσε καπέλο και γυαλιά ηλίου.

Κάποια στιγμή βέβαια τους κατάλαβαν και τα αυτόγραφα και οι selfie πήραν… φωτιά.

Δείτε το επικό βίντεο:

The BEST staff around



Keep your eyes open because you never know who you’ll run into @BNPPARIBASOPEN | #TennisParadise



pic.twitter.com/Gwuo1fGZgz