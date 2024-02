Τσιτσιπάς: «Επαιξα το καλύτερό μου τένις»

Ικανοποιημένος και απόλυτα ευγνώμων για το κοινό εμφανίστηκε μετά τον πρώτο αγώνα του στο Λος Κάμπος ο Στέφανος Τσιτσιπάς.

Η πρεμιέρα του Στέφανου Τσιτσιπά στο Λος Κάμπος συνοδεύτηκε από νίκη και η πορεία του προς τη διατήρηση του τίτλου ξεκίνησε με τον καλύτερο τρόπο.

Ο Έλληνας πρωταθλητής, στις δηλώσεις μετά τον αγώνα, τόνισε πως είναι ευγνώμων που το κοινό τον υποστήριξε τόσο πολύ ενώ εξήγησε πως ευχαριστήθηκε τη νίκη του καθώς έπαιξε πολύ καλό τένις:

«Νιώθω τέλεια που επέστρεψα. Ήταν ωραίο που έπαιξα εδώ σήμερα, ευχαριστώ πολύ για τη στήριξη. Είμαι χαρούμενος που πήρα μία τόσο καλή νίκη και έδειξα το καλύτερό μου τένις. Σας ευχαριστώ που με εμψυχώνατε σε κάθε πόντο».

Έπειτα, η δημοσιογράφος τον ρώτησε για την εμπειρία του με τις... φάλαινες, καθώς αυτή την εποχή οι φάλαινες βγαίνουν αρκετά κοντά στη στεριά στη συγκεκριμένη περιοχή και οι θεατές μπορούν να τις δουν από πάρα πολύ κοντά. Ο Τσιτσιπάς εξήγησε πως αυτή η εμπειρία που έζησε είναι ένα από τα πράγματα που κάνουν το συγκεκριμένο τουρνουά να ξεχωρίζει από τα υπόλοιπα:

«Ήμουν εδώ πέρυσι, δεν ήταν η κατάλληλη εποχή για να μπορέσω να δω τις φάλαινες όμως φέτος στάθηκα τυχερός, οπότε άρπαξα την ευκαιρία να πάω να τις δώ. Πανέμορφα ζώα, νομίζω πως αυτό ξεχωρίζει το τουρνουά του Λος Κάμπος από τα υπόλοιπα γιατί εδώ έχει μία πιο γεμάτη εμπειρία και έξω ασσπό τα κορτ του τένις. Αυτές οι εμπειρίες μετράνε πολύ για μένα και είμαι ευγνώμων γι' αυτό».

Τέλος, η δημοσιογράφος ρώτησε τον Έλληνα τενίστα αν και φέτος φοράει κάποια τυχερή μπολούζα, όπως έκανε την περασμένη χρονιά, αλλά εκείνος διατήρησε το μυστήριο και απάντησε: «Θα δούμε...».

Stefanos Tsitsipas : post match win courtside interview in Los Cabos, Mexico today - February 21, 2024.



Reigning Champion Stef won 6-3, 6-0 over Vukic advancing to the QFs of #ATP #LosCabosTennisOpen #Tennis tournament where Tsitsi will face Kovacevic tomorrow. pic.twitter.com/QCsZDXDuth