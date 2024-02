Στάση στο Ντουμπάι για Τσιτσιπά για… Μπαντόσα

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς εκμεταλλεύτηκε το κενό που έχει στο πρόγραμμα και ταξίδεψε στο Ντουμπάι και από εκεί στη Ντόχα, μαζί με την Πάουλα Μπαντόσα και την μητέρα της.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έχει ένα καλό κενό μετά το Davis Cup και κατέβηκε στην αραβική χερσόνησο προκειμένου να συναντήσει την αγαπημένη του, Πάουλα Μπαντόσα.

Συναντήθηκαν στο Ντουμπάι και μαζί με την μητέρα της Μπαντόσα, αναχώρησαν για τη Ντόχα όπου η Ισπανίδα θα αγωνιστεί την επόμενη εβδομάδα στο 1000αρι τουρνουά της πρωτεύουσας του Κατάρ.

When Stef surprised her https://t.co/glQ4Tz9zLn pic.twitter.com/cfrEkSpLQI

Το ζευγάρι και η μητέρα της Μπαντόσα, πόζαραν μάλιστα έξω από ιδιωτικό τζετ με το οποίο ταξίδεψαν για τη Ντόχα.

The team is off to Doha pic.twitter.com/yxXxwTUuqu