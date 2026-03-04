Η Λεβερκούζεν λύγισε το Αμβούργο με γκολ του Κοφανέ και με το τελικό 1-0 πλησίασε σε απόσταση βολής την πρώτη πεντάδα της Bundesliga.

Αναζητούσε απεγνωσμένα τη νίκη μετά από δυο άγονες αγωνιστικές στη Bundesliga και τελικά τη βρήκε στο Αμβούργο. Με γκολ του Κοφανέ η Λεβερκούζεν υπέταξε με 1-0 τους Δεινόσαυρους και πλησίασε στο -1 την πρώτη πεντάδα του πρωταθλήματος από την 6η θέση. Στο πρώτο μέρος καμία από τις δυο ομάδες δεν κατάφερε να βρει δίχτυα, με τους φιλοξενούμενους να πιέζουν μετά την ανάπαυλα και να βρίσκουν τη λύση στο 73΄. Έπειτα από όμορφη ανάπτυξη και κάθετη πάσα του Μάτσα στην περιοχή, ο Κοφανέ εκτέλεσε με μονοκόμματο σουτ στον ουρανό των διχτύων και διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα που κράτησε το Αμβούργο στην 11η θέση.