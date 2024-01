Η Γερμανία του τρομερού Ζβέρεφ, πήρε τον τίτλο στο United Cup! (vids)

Η Γερμανία με τη βοήθεια της... side line σε match point του Χουρκάτζ, έκανε την ανατροπή και με 2-1 νίκες πήρε το τρόπαιο στο United Cup.

Το United Cup των 16 εθνικών ομάδων, είχε για ζευγάρι τελικού το Νο1 του ταμπλό (Πολωνία) και το Νο16 (Γερμανία).

Τελικά το Νο16, η Γερμανία των Ζβέρεφ, Κέρμπερ και Ζίγκεμουντ, κατέκτησε το τρόπαιο στο Σίδνεϊ, επικατώντας με 2-1 νίκες, χάρη σε μια δραματική ανατροπή του Ζβέρεφ στο απλό, κόντρα στον Χουρκάτζ.

Στο πρώτο παιχνίδι της σειράς του τελικού, η Ιγκα Σβιόντεκ έκανε περίπατο, όπως αναμενόταν, απέναντι στην Αντζελίκ Κέρμπερ, επικρατώντας με 6-3, 6-0.

Ετσι το βάρος έπεφτε πάνω στον Ζβέρεφ, που όμως και κόντρα στην Ελλάδα, έπρεπε να κουβαλήσει στη πλάτη του την ομάδα του. Το κατάφερε κερδίζοντας ένα απίστευτο θρίλερ κόντρα στον Χουμπέρ Χουρκάτζ, αφού έσωσε δύο match point για να πάρει το ματς με 6-7 (3), 7-6 (6), 6-4.

Το ένα από τα δύο matchpoint μάλιστα, σώθηκε με δραματικό τρόπο αφού επιχείρησε ένα passing shot το οποίο άγγιξε ελάχιστα την γραμμή, με το σκορ στο 4-6, στο tie break του δεύτερου σετ!

Ο πόντος αυτός έφερε το 5-6 και μετά την ολική ανατροπή, αφού ο Ζβέρεφ το πήρε με 8-6, για να στείλει το ματς σε τρίτο σετ, το οποίο και κέρδισε με 6-4, έπειτα από 3 ώρες αγώνα.

Στο διπλό που θα έκρινε και τον τίτλο, οι Χουρκάτζ και Σβιόντεκ αντιμετώπισαν τον Ζβέρεφ με τη Ζίγκεμουντ. Το γερμανικό δίδυμο πήρε το πρώτο σετ με 6-4, ενώ Σβιόντεκ και Χουρκάτζ στο υπέρ τους 5-3, σέρβιραν για την ισοφάριση. Στο 40-40 ο Χουρκάτζ έκανε διπλό λάθος και κράτησε την Γερμανία στο σετ,

