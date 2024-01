Η 33χρονη Πέτρα Κβίτοβα ανήμερα της Πρωτοχρονιάς ανακοίνωσε πως είναι έγκυος και θα απουσιάσει από το Australian Open.

Η Πέτρα Κβίτοβα παίρνει σειρά για την πιο σημαντική στιγμή της ζωής της, με την Τσέχα παίκτρια ανήμερα της Πρωτοχρονιάς να ανακοινώνει πως είναι έγκυος.

Δύο φορές πρωταθλήτρια του Wimbledon και Νο.17 στον κόσμο η Κβίτοβα είχε συμπεριληφθεί στη λίστα συμμετοχής για το Australian Open, το οποίο ξεκινά στις 14 Ιανουαρίου, όμως τα ευχάριστα νέα αλλάζουν τα σχέδιά της.

Η 33χρονη έπαιξε τελευταία φορά στο China Open τον Οκτώβριο, αποχωρώντας από τον δεύτερο γύρο, ενώ μέσα στο 2023 παντρεύτηκε τον επί χρόνια προπονητή της, Γίρι Βάνεκ.

«Την πρώτη μέρα του 2024 ήθελα να σας ευχηθώ καλή χρονιά και να μοιραστώ τα συναρπαστικά νέα ότι ο Γίρι και εγώ θα καλωσορίσουμε ένα μωρό στην οικογένειά μας αυτό το καλοκαίρι. Ενώ θα χάσω το ετήσιο ταξίδι μου στην Αυστραλία και να αγωνίζομαι στο άθλημα που αγαπώ, ανυπομονώ να περάσω λίγο χρόνο στο σπίτι προετοιμαζόμενη για αυτό το συναρπαστικό νέο κεφάλαιο στη ζωή μας» έγραψε η Κβίτοβα στα socila media.

On the first day of 2024 I wanted to wish you a happy new year and share the exciting news that Jiri and I will be welcoming a baby into our family this summer! pic.twitter.com/JwUi2Lcose