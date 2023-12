Οι διοργανωτές του Roland Garros χαιρέτησαν την επιστροφή του Ράφαελ Ναδάλ στη δράση με έναν ευφάνταστο τρόπο.

Ο Ράφαελ Ναδάλ έχει συνδέσει όσο κανείς άλλος την καριέρα του με το Roland Garros, μιας και οι 14 από τους 22 τίτλους στα Grand Slam έχουν κατακτηθεί στα χωμάτινα γήπεδα του Παρισιού.

Ο 37χρονος Ισπανός επιστρέφει στα κορτ έπειτα από απουσία ενός έτους και οι διοργανωτές του γαλλικού Όπεν θέλοντας να γιορτάσουν την επιστροφή του από το τουρνουά στο Μπρισμπέιν, απλά ζωγράφισαν.

Παρουσίασαν μια εικόνα, με αισθητική κόμικ. Ο Ναδάλ εμαφανίζεται σε ένα είδος κατάβασης, συνδεδεμένος με αναπνευστικό σωλήνα και στη βάση της ο ίδιος να λέει «Ήρθε η ώρα να επιστρέψω».

The wait is 𝙤𝙫𝙚𝙧 @RafaelNadal returns to the ATP Tour today in doubles and Tuesday in singles against ... @domithiem pic.twitter.com/Wg5Zwfh8q0