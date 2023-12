Κύργιος: «Δεν είδα τον Μπέκερ στο Νetflix, ο τύπος είναι γελοίος»

Ο Νικ Κύργιος απάντησε με τον δικό του τρόπο στα σχόλια του Μπόρις Μπέκερ, με την διαδικτυακή τους κόντρα να είναι πλέον καθημερινή.

Σε σίριαλ εξελίσσεται η διαδικτυακή κόντρα ανάμεσα στον Μπόρις Μπέκερ και τον Νικ Κύργιος, με τις δηλώσεις και τα σχόλια να είναι πλέον καθημερινά.

Στο τελευταίο εμπόδιο ο Μπόρις Μπέκερ δήλωσε: «Ο Κύργιος ζει από το τένις, χωρίς να παίζει, χάρη στους θρύλους του αθλήματος» και η απάντηση από τον 28χρονο Αυστραλό δεν άργησε να έρθει.

«Τι; Είμαι ένας από τους λίγους παίκτες που έχουν φέρει εκατομμύρια περισσότερους φαν στο άθλημα και έχουν κερδίσει περισσότερα χρήματα για όλους. Δεν θυμάμαι να είδα τον Μπόρις στο Netflix. Ο τύπος είναι γελοίος! Έφτιαξα την καριέρα μου εκτός γηπέδου χωρίς τη βοήθεια κανενός», έγραψε ο Κύργιος.

Bro what I’ve been one of the FEW PLAYERS that have brought million more fans to the sport and have made more money for everyone NETFLIX…. Don’t remember seeing Boris on there guy is ridiculous. I’ve made my career off the court without the help of the others. https://t.co/WJDAwjiozA

Και συνέχισε με νέα πιο ήρεμη ανάρτηση: «Ούτε μια φορά δεν έχω αφαιρέσει τα "slams" από τον Μπέκερ ή κάποιον από αυτούς τους θρύλους. Ούτε μια φορά δεν είπα ότι επηρέασα ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ το παιχνίδι. Απλώς είπα ότι έφτιαξα το όνομά μου και το έκανα με τον δικό μου τρόπο που έφερε θαυμαστές».

Not once have I taken ‘slams’ away from Becker, or any of these legends. Not once have I said I’ve impacted the game MORE. I’ve simply said that I’ve built my own brand and done it my way & brought fans. Apparently a slam finalist has no credibility. Night, done with this convo.