O Κύργιος εντάχθηκε στην πλατφόρμα OnlyFans

O Νικ Κύργιος θα μπορεί πλέον να εκφράζεται διαδικτυακά μέσα από την πλατφόρμα OnlyFans. Ο 28χρονος υπέγραψε συμφωνία για να ενταχθεί στην εταιρεία συνδρομής βίντεο OnlyFans, κάτι που ανακοινώθηκε την Πέμπτη (7/12) και επιβεβαιώθηκε από το πρακτορείο διαχείρισης ταλέντων που δημιουργήθηκε από τη Ναόμι Οσάκα και εκπροσωπεί τον Κύργιο.

«Έχουν φέρει επανάσταση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ήθελα να είμαι μέρος αυτού. Οι αθλητές δεν μπορούν πλέον να εμφανίζονται απλώς στο γήπεδο. Πρέπει να εμφανιστούμε και διαδικτυακά. Θέλω να δημιουργήσω, να παράγω, και να κατέχω περιεχόμενο. Αυτό είναι το μέλλον. Μιλώ απευθείας με τους θαυμαστές μου εδώ και χρόνια και ξέρω τι θέλουν να δουν. Φυσικά, θα υπάρχουν συμβουλές και παρασκήνια γύρω από το τένις, αλλά επίσης θα μπορούν να δουν όλες τις διαφορετικές πλευρές μου. Παιχνίδια, τατουάζ, την οικεία μου πλευρά» είπε ο Κύργιος.

It just got a whole lot crazier… join me on onlyfans! It’s free to subscribe for everyone! Everything from behind the scenes to on court and everyday life. See you all there. Link in bio pic.twitter.com/QG0Jb0ducP