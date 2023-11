Η ανατροπή ολοκληρώθηκε για την Ιταλία κόντρα στην Σερβία, με πρωταγωνιστή ξανά τον Γιάνικ Σίνερ, ο οποίος με τον Λορέντζο Σονέγκο, κέρδισαν τους Τζόκοβιτς και Κετσμάνοβιτς με 6-3, 6-4 και αύριο (26/11) θα διεκδικήσουν τον τίτλο κόντρα στην Αυστραλία, για πρώτη φορά μετά το 1998!

Το ιταλικό δίδυμο των Σίνερ και Σονέγκο έκανε το πρώτο βήμα για τη νίκη στο πρώτο σετ, όταν έσπασε το σερβίς των Σέρβων στο 3-2, για να πάρει τελικά το σετ με 6-3.

Στο δεύτερο, Σίνερ και Σονέγκο βρήκαν νέο break στο 1-1, απέναντι σε έναν Τζόκοβιτς και έναν Κετσμάνοβιτς που με ένα διπλό λάθος στο σερβίς, έδωσαν το… πάτημα στους αντιπάλους τους, για να πάρουν σοβαρό προβάδισμα για τη νίκη και κατ’ επέκταση και την πρόκριση στον τελικό του Davis Cup.

Ομως ο Νόλε το πήρε πάνω του και πήρε πίσω το break για να περάσει ξανά μπροστά η Σερβία με 3-2. To ιταλικό δίδυμο και πάλι όμως έσπασε το σερβίς των αντιπάλων του στο 3-3 και δεν άφησε την ευκαιρία να πάει χαμένη.

Στο game που σέρβιραν για την πρόκριση, οι Τζόκοβιτς και Κετσμάνοβιτς βρήκαν break point, ωστόσο οι Ιταλοί υπερασπίστηκαν το σερβίς τους και τελικά πήραν το game και το σετ και έκλεισαν θέση στον αυριανό (17:00) τελικό με την Αυστραλία.

