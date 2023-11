Σβιτολίνα: «Ο Τσιτσιπάς και η Σβιόντεκ έκαναν μεγάλη δωρεά για την Ουκρανία»

Η Ελίνα Σβιτολίνα αποκάλυψε πως ο Στέφανος Τσιτσιπάς μαζί με την Ίγκια Σβιόντεκ έχουν κάνει πολλά πράγματα για τους Ουκρανούς προσφέροντας χρήματα στο ίδρυμα που έχει δημιουργήσει.

Από την πρώτη στιγμή του πολέμου στην Ουκρανία η Ελίνα Σβιτολίνα δημιούργησε ένα ίδρυμα προκειμένου να μπορέσει να βοηθήσει τους συμπατριώτες της. Δίπλα σε αυτή την προσπάθεια έχει βρεθεί και ο Στέφανος Τσιτσιπάς που για ακόμα μία φορά έκανε δωρεές χωρίς όμως να το κάνει ο ίδιος γνωστό.

Το έκανε η Σβιτολίνα αναφέροντας πως εκτός του Έλληνα τενίστα, έχει βοηθήσει και η Ίγκια Σβιόντεκ, τονίζοντας μεταξύ άλλων: «Είμαι πραγματικά ευγνώμων για τη δωρεά που έκανε ο Στέφανος. Όπως και για την Ίγκα που έχει κάνει πολλά πράγματα για τους Ουκρανούς αλλά και το ίδρυμα μας».

Elina Svitolina says Iga Swiatek & Stefanos Tsitsipas made donations to her foundation to help Ukraine:



“Stefanos Tsitsipas made a donation to my foundation, I am very grateful to him. Iga Swiatek did a lot for Ukrainians, our foundation. She transferred a very large amount to… pic.twitter.com/ln34rIrALf