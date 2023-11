Η Ιταλία των Τρεβιζάν και Παολίνι και ο Καναδάς της εκπληκτικής Φερνάντες, θα μονομαχήσουν για τον τίτλο της Παγκόσμιας πρωταθλήτριας στη Σεβίλλη.

Στον πρώτο ημιτελικό, η Ιταλία ήταν το ξεκάθαρο φαβορί απέναντι στην Σλοβενία που είχε ήδη κάνει υπέρβαση. Κέρδισαν και τα δύο μονά και το διπλό δεν χρειάστηκε να γίνει.

Η Τρεβιζάν επικράτησε της Γιούβαν με 7-6, 6-3 και η Παολίνι της Ζίντανσεκ με 6-2, 4-6, 6-3 και θα διεκδικήσει το τρόπαιο για πρώτη φορά μετά το 2013.

Italy book their place in the final!



Jasmine Paolini seals the deal with another emphatic winner #BJKCupFinals | @federtennis pic.twitter.com/s3YCC6jl1W