H Οσάκα επιστρέφει από το Μπρισμπέιν

Η Ναόμι Οσάκα ανακοίνωσε κι επίσημα την επιστροφή της στους αγώνες, με πρώτο σταθμό το Μπρισμπέιν.

Μετά από μία ενάμιση χρόνο περίπου απουσίας από τα γήπεδα είτε για λόγους ψυχικής υγείας, είτε εγκυμοσύνης, η επιστροφή της Ναόμι Οσάκα… έκλεισε για τον Ιανουάριο.

Η Γιαπωνέζα τενίστρια ανακοινώθηκε από τους διοργανωτές στο 250αρι τουρνουά του Μπρισμπέιν, όπου και θα κάνει την επανεμφάνισή της.

First tournament next year so excited, I haven’t been to Brisbane in a while. https://t.co/QpCvtBRGUu