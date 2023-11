Στάση στην… Σεβίλλη ο Τσιτσιπάς πριν το Τορίνο για την Μπαντόσα

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έκανε ταξίδι στην Ισπανία προκειμένου να συμπαρασταθεί στην Πάουλα Μπαντόσα η οποία επιστρέφει στα court για το Billie Jean King Cup.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα ταξιδέψει την Πέμπτη για το Τορίνο όπου την Κυριακή (12/11) ξεκινά το ATP Finals.

Μετά το Παρίσι αναχώρησε για την Σεβίλλη προκειμένου να περάσει τρεις ημέρες στο πλευρό της Πάουλα Μπαντόσα, η οποία βρίσκεται εκεί με την εθνική Ισπανίας.

Η Μπαντόσα μετά από πολύμηνη απουσία λόγω προβλήματος με την μέση, θα αγωνιστεί στο BJK Cup και την τελική φάση της διοργάνωσης.

Κάνει ντεμπούτο την Τετάρτη μάλιστα κόντρα στον Καναδά και ο Στέφανος αναμένεται να κάτσει προκειμένου να είναι στις κερκίδες και να της συμπαρασταθεί, όπως έκανε και η Μπαντόσα στην Ελλάδα και το Καλλιμάρμαρο, όπου ήταν στον πάγκο μαζί με την εθνική ομάδα.

