Τσιτσιπάς: «Δεν έχω καμία πρόθεση να αλλάξω τον πατέρα μου, ο κόσμος δημιουργεί φήμες»

Σε συνέντευξή του στο Tennis TV, ο Στέφανος Τσιτσιπάς τόνισε πως ο πατέρας του βρίσκεται πάντα στο πλευρό του και πως δεν έχει καμία πρόθεση να τον αλλάξει.

Το Νο4 της παγκόσμιας κατάταξης στο τένις, ο Στέφανος Τσιτσιπάς, έδωσε συνέντευξη στο Tennis TV και μίλησε σχετικά με τον πατέρα του, τη σχέση τους αλλά και τη συνεργασία του με τον Μαρκ Φιλιππούση

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας τόνισε πως ο πατέρας του στέκεται πάντα δίπλα του και εξήγησε πως πολλά που ακούγονται είναι μόνο φήμες, τις οποίες δημιουργεί ο κόσμος:

«Ο πατέρας μου ήταν πάντα δίπλα μου, ακόμη κι όταν δεν ήταν εκεί [με φυσική παρουσία] και οι άνθρωποι δεν τον έβλεπαν ήταν πάντα εκεί δίπλα μου, ηλεκτρονικά έστω. Είναι εδώ για να μείνει. Δεν έχω καμία πρόθεση να αλλάξω ποτέ τον πατέρα μου ή να τον διώξω μακριά.

O κόσμος πάντα θα προσπαθεί να δημιουργήσει φήμες ή θα προσπαθήσει να καταστρέψει αυτό που έχεις με κάποιον που είναι πολύ κοντά σου, με κάθε τρόπο. [Ο πατέρας μου] είναι κάποιος που δεν μπορεί να μείνει εκτός».

Ο Τσιτσιπάς μίλησε και τη συνεργασία του με τον Μαρκ Φιλιππούση, η οποία ολοκληρώθηκε πριν από μερικούς μήνες:

«Ο Μαρκ Φιλιππούσης δεν είναι μέρος της ομάδας πια. Ήθελα να δοκιμάσω με έναν προπονητή και ήθελα πως θα δουλέψει αυτό. Ήταν λίγο εκτός ρυθμού, σε αρκετά σημεία, και το να μην υπάρχει η παρουσία του πατέρα μου με έκανε να νιώσω πως χάνω την ταυτότητά μου ως παίκτης. Δεν ήμουν απλά έτοιμος να προσαρμοστώ στη νέα φόρμα ή τον τρόπο προπόνησης που είχε ο Μαρκ, τον οποίο όμως θαυμάζω και μου άρεσε πολύ να τον βλέπω στην τηλεόραση όταν ήμουν μικρότερος».

"My Dad has always been there" 🫶@steftsitsipas reveals his father is back on his coaching team - but his partnership with Philippoussis is over...#RolexShanghaiMasters pic.twitter.com/pbRsIslQG0