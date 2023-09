Απέσυρε τη συμμετοχή του από το Laver Cup του Βανκούβερ λόγω τραυματισμού ο Στέφανος Τσιτσιπάς σύμφωνα με tweet των διοργανωτών.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς δεν θα αγωνιστεί στο Laver Cup στο Βανκούβερ, όπως ανακοινώθηκε από τον επίσημο λογαριασμό της διοργάνωσης στα social media, ο οποίος αποδίδει την απουσία του κορυφαίου Ελληνα τενίστα σε τραυματισμό.

Alternate Arthur Fils will replace Stefanos Tsitsipas on Team Europe for Laver Cup Vancouver 2023. Tsitsipas has withdrawn due to injury. pic.twitter.com/VJ6QyeXED2