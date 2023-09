Στο ΟΑΚΑ και το Καλλιμάρμαρο, ποιος να το φανταζόταν!

Ο Δημήτρης Οικονόμου γράφει την υπερπροσπάθεια του Τσιτσιπά στο Davis Cup και για άλλο ένα τενιστικό διήμερο... ανάσα στην Ελλάδα, που από την Παλλήνη έφτασε ως το ΟΑΚΑ και το Καλλιμάρμαρο.

Τον Μάρτιο του 2022 ξεκίνησε ένα ταξίδι δύο ετών για την Εθνική. Στην Παλλήνη φιλοξενήθηκε η Τζαμάικα και χρειάστηκε μία επική ανατροπή και ένα... buzzer beater για τη νίκη στα play-offs του World Group II στο Davis Cup.

Σχεδόν 1,5 χρόνο αργότερα η εικόνα του τένις στην Ελλάδα έχει αλλάξει. Το ίδιο το άθλημα μεγάλωσε στις συνειδήσεις των ανθρώπων. Από τα παιχνίδια στην Παλλήνη, ήρθε η νίκη στην έδρα της Τυνησίας και μετά το ΟΑΚΑ κόντρα στο Εκουαδόρ.

Εν μέσω χιονιά τον Φεβρουάριο του 2023, 10.000 και πλέον φίλοι του τένις γέμισαν για ένα διήμερο το κλειστό στο Μαρούσι για να παρακολουθήσουν κάτι που μέχρι τότε μπορεί να μην είχαν κάνει ποτέ. Η παρουσία του Στέφανου Τσιτσιπά αποτελεί έναν πόλο έλξης.

Τέτοιου βεληνεκούς που όχι μόνο έχει τη δυνατότητα να φέρει χιλιάδες κόσμου στο ΟΑΚΑ, αλλά και να αναγκάσει την Ομοσπονδία να ονειρευτεί, να αναλάβει για ένα διήμερο το Καλλιμάρμαρο και να το μετατρέψει σε μία από τις πιο εντυπωσιακές αρένες του κόσμου.

Στο Παναθηναϊκό Στάδιο είναι αδύνατο να μπεις και να μη μείνεις εμβρόντητος. Είναι η αύρα του, η επιβλητικότητά του. Στέκεται εκεί στο κέντρο της Αθήνας για να θυμίζει μία άλλη εποχή. Έναν διαφορετικό αθλητισμό που βασιζόταν στο «ευ αγωνίζεσθαι». Αντιλαμβάνεσαι ότι κάθε σπιθαμή του χώρου του, έχει να σου πει μια ιστορία.

Πολύ μικρό κομμάτι της σύγχρονης εκδοχής του έγινε το τένις. Αψηφώντας την αφόρητη ζέστη για ένα διήμερο, ο κόσμος έκανε αισθητή την παρουσία του. Για να του απαντηθεί η περιέργεια στο πώς μπορεί να στηθεί ένα γήπεδο τένις στο κέντρο του πιο ιστορικού σημείου του αθλητισμού της πόλης. Για να δει από κοντά το Νο5 του κόσμου και τις προσπάθειες της Ελλάδας. Για μια φωτογραφία με τον Τσιτσιπά και ένα αυτόγραφο από την Μπαντόσα, που ένιωθε κάτι ανάμεσα σε τενίστρια και ροκ σταρ.

Όπως και να 'χει η εικόνα των δύο ημερών στο Καλλιμάρμαρο αποτελεί... ανάσα. Απομάκρυνση από πέναλτι, τεχνικές ποινές, τοξικότητα και ματσίλα. Το τένις δεν έγινε κτήμα του Έλληνα εν μία νυκτί, ούτε χρειάζονται ανούσιες τυμπανοκρουσίες. Όμως τα δύο ties του Davis Cup που διοργανώθηκαν στη χώρα μας, έδειξαν πως τα βήματα γίνονται προς τη σωστή κατεύθυνση. Υπάρχει διάθεση τόσο από τη μία πλευρά για τη στήριξη και την προώθηση του προϊόντος, όσο και από τον κόσμο που θέλει να το αγκαλιάσει όλο αυτό.

Πριν την εμφάνιση των Τσιτσιπά και Σάκκαρη, που κουβαλούν στις πλάτες τους εν πολλοίς όλη τη διαφήμιση του αθλήματος, δεν μπορούσε κανείς να φανταστεί πως για τένις θα γέμιζε το μεγαλύτερο κλειστό της χώρας και σε ένα από τα σημαντικότερα μνημεία της. Ίσως μόνο αν έπαιζαν αντίπαλοι ο Ολυμπιακός με τον Παναθηναϊκό. Τενιστικός λαός δεν είμαστε, όμως με βάση όσα είδαμε το 2023, μπορούμε να πούμε πως πλέον έχει γεννηθεί μια ιδέα. Αυτήν του να... πάμε να δούμε τένις και να μην ακούγεται ως ανέκδοτο. Με οικογένειες, παιδιά, μία... φούσκα κανονικότητας μακριά από το μίσος.

Όσον αφορά το tie με τη Σλοβακία, η Ελλάδα έψαχνε έτσι και αλλιώς την υπέρβαση. Στη λογική του να κέρδιζε τα δύο παιχνίδια του ο Τσιτσιπάς, θα αναζητούσε μία νίκη στο μονό ή το διπλό. Η ρουλέτα του δεύτερου, παρότι έφτασε κοντά, δεν τη δικαίωσε και ο Τσιτσιπάς λύγισε από τον Μολτσάν στη συνέχεια, βάζοντας μια τελεία στο όνειρο.

Η αλήθεια είναι πως ο Τσιτσιπάς δεν έπαιξε στο επίπεδο που γνωρίζουμε, κάτι μάλλον λογικό. Το «διάλειμμα» για το Davis Cup παίρνει τη βελόνα από τα κόκκινα για αρκετούς τενίστες και οι Σλοβάκοι βρήκαν τρόπο να χτυπήσουν στο μπάκχαντ του, όπως έκανε ο Κλέιν, αλλά και να του δημιουργήσουν έναν εκνευρισμό στα έξτρα χτυπήματα που του απαιτούσαν στο κορτ, παρότι ποιοτικά ήταν κατά πολύ κατώτεροί του.

Πώς μπορείς όμως να του καταλογίσεις το οτιδήποτε, όταν ένα tie κρέμεται σε μία κλωστή και εκείνος πρέπει να παραμείνει αλάνθαστος. Πώς να του καταλογίσεις κάτι, από τη στιγμή που πάτησε στο κορτ από τις 11 το πρωί και βγήκε από αυτό 5+ ώρες αργότερα, κάτω από εξαντλητικές λόγω της ζέστης.

Ο πρώτος που απογοητεύτηκε περισσότερο από κάθε άλλον ήταν αυτός, τόσο για το διπλό όσο και για το μονό που ακολούθησε, σε μία διοργάνωση που για άλλη μια φορά στήθηκε γύρω από το brand name του. Προς τιμήν του στο φινάλε δεν έψαξε την παραμικρή δικαιολογία, παρά την καταπόνηση και τη δυσαρέσκεια για το αποτέλεσμα. Οι μεγαλύτερες Εθνικές του πλανήτη αντιμετώπισαν τις τεράστιες απουσίες, όπως η Ιταλία με τον Σίνερ, η Ισπανία με τον Αλκαράθ.

Ο Χιούιτ και ο Βαβρίνκα έκριναν τη διοργάνωση για το φορμάτ των ομίλων σε τέσσερις πόλεις. Το Γαλλία - Ελβετία που έπρεπε να παιχτεί στο Μάντσεστερ μπροστά σε άδειες εξέδρες ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι για τον Σταν.

Thank you @3gerardpique @ITFTennis 🤬🤦🏻‍♂️! @DavisCup France vs Switzerland in Manchester lol pic.twitter.com/XqcqSQEURd