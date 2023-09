Η Σερβία με τον Νόβακ Τζόκοβιτς άφησε την Ισπανίας εκτός της τελικής φάσης στο Davis Cup, χαλώντας και πιθανή επιστροφή για τον Ράφαελ Ναδάλ, με τον 37χρονο να βλέπει τώρα το Australian Open.

H νίκη του Νόβακ Τζόκοβιτς επί του Αλεχάντρο Νταβίντοβιτς Φόκινα με 6-3, 6-4 στη Βαλένθια «σφράφισε» την πρόκριση της Σερβίας στο Final 8 του Davis Cup, τον Νοέμβριο στη Μάλαγα.

Παράλληλα. ο Τζόκοβιτς έκανε χαλάστρα στα σχέδια του Ράφαελ Ναδάλ, που είχε... σημαδέψει την τελική φάση του Davis Cup, ως μια πιθανή επιστροφή του στην ενεργό δράση.

Η Ισπανία, έχοντας ηττηθεί και από την Τσεχία και έμεινε εκτός νυμφώνος. Ο 37χρονος Ναδάλ, κάτοχος 22 τίτλων στα Grand Slam, έχει να αγωνιστεί από το Australian Open, τον Ιανουάριο στη Μελβούρνη.

Από τότε, ο «ταύρος» από τη Μαγιόρκα, αντιμετωπίζοντας τραυματισμό στο ισχίο, ανακοίνωσε πως θα έκανε ένα διάλειμμα από το τένις, εκφράζοντας και τη σκέψη να αποσυρθεί κατά τη διάρκεια ή μετά το τέλος της επόμενης σεζόν.

Spain OUT of the 2023 Davis Cup during the group stages, and have failed to qualify for the Final 8 in November.



The Davis Cup’s most successful player, Rafael Nadal, mentioned that as a possible comeback date. Out of the picture now.



Looks like Australia, at the earliest.🇪🇸 pic.twitter.com/ymLODps2my