Η Μαρία Σάκκαρη ξεκινά από τον γύρο των «32» και πολύ πιθανό φαίνεται να διασταυρωθεί με την Τζέσικα Πεγκούλα, στο τουρνουά του Σινσινάτι.

Την πορεία της στο τουρνουά των 1000 βαθμών Western & Southern Open στο Σινσινάτι ξεκινά η Μαρία Σάκκαρη, μετά από τον πρόωρο αποκλεισμό της στο Μόντρεαλ.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια του τένις πέρασε άνευ αγώνα στον γύρο των «32» όπου θα βρεθεί αντιμέτωπη με τη νικήτρια της αναμέτρησης μεταξύ των Εκατερίνα Αλεξάντροβα και Σοράνα Κιρστέα. Αφού καταφέρει να επικρατήσει και προχωρήσει στις «16», τότε θα βρει μπροστά της μία εκ των Πέτρα Μάρτιτς, Καρολίνα Μούχοβα και Μπεατρίς Χαντάν Μάια.

Εφ' όσον συνεχίσει την πορεία της στο τουρνουά, πιθανό είναι να αναμετρηθεί με την Αμερικανίδα Νο3 του κόσμου Τζέσικα Πεγκούλα, την οποία κατάφερε να υποχρεώσει σε ήττα στο τουρνουά της Ουάσινγκτον. Στα ημιτελικά η Σάκκαρη πιθανότατα θα βρεθεί αντιμέτωπη με το Νο2 του κόσμου, Αρίνα Σαμπαλένκα, και το Νο5 Ονς Ζαμπέρ.

GET EXCITED! 🔥👏



The @WTA #CincyTennis Main Draw is officially here! pic.twitter.com/i9szYcCszm