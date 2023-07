Τσιτσιπάς-Μπαντόσα: Αποκάλυψαν στο TikTok ποιος είπε πρώτος «Σ'αγαπώ» και ποιος είναι πιο ρομαντικός

Η απάντηση και στα δύο ερωτήματα ήταν: ο Στέφανος Τσιτσιπάς.

Στέφανος Τσιτσιπάς και Πάουλα Μπαντόσα ζουν τον έρωτά τους και δε διστάζουν να δημοσιεύσουν περιεχόμενο από τις στιγμές που περνούν μαζί αλλά και τα "παιχνίδια" που παίζουν μεταξύ τους.

Αυτή τη φορά, οι δυο τους αποφάσισαν να συμμετάσχουν σε ένα trend της γνωστής πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης TikTok το οποίο αφορά ζευγάρια. Από ένα voiceover ακούγονται ερωτήσεις και το ζευγάρι, με κλειστά τα μάτια, απαντά σε κάθε ερώτηση δείχνοντας τον/τη σύντροφό τους. Μερικές από αυτές τις ερωτήσεις είναι ποιος απολογείται πρώτος μετά από έναν τσακωμό, ποιος είναι πιο αστείος, ποιος είναι πιο ρομαντικός και ποιος είπε πρώτος "Σ'αγαπώ" στον άλλο.

Στις ερωτήσεις για τον πιο ρομαντικό στη σχέση αλλά και για εκείνον που εκμυστηρεύτηκε πρώτος την αγάπη του η απάντηση ήταν ο Στέφανος Τσιτσιπάς, όπως φάνηκε από τις απαντήσεις και τον δυο που έδειξαν ταυτόχρονα τον Έλληνα τενίστα. Η Μπαντόσα, πάντως, είναι η αστεία της σχέσης.

Stefanos Tsitsipas & Paula Badosa answer some couple questions.



“Who is the most romantic?” Stefanos.



“Who said I love you first?” Stefanos.



Madison Keys asking all the right questions 😂



pic.twitter.com/hpgVRGgIuJ