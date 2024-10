Πιο μετά, από την ώρα που αναμενόταν, θα ξεκινήσει η αναμέτρηση του Στέφανου Τσιτσιπά για τον δεύτερο γύρο του τουρνουά Masters στη Σανγκάη λόγω κακοκαιρίας.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ήταν προγραμματισμένο να σερβίρει αρκετά νωρίς το πρωί της Κυριακής (6/10), ωστόσο τα έντονα καιρικά φαινόμενα στη Σανγκάη θα καθυστερήσουν την αναμέτρηση του με τον Μίλερ.

Δυστυχώς, το πότε θα ξεκινήσει το ματς για του Έλληνα τενίστα για τον δεύτερο γύρο του εν λόγω είναι άγνωστο καθώς η αναμέτρηση που προηγείται αυτού, ανάμεσα σε Φριτζ και Άτμαν, δεν έχει αρχίσει.

Μάλιστα, οι διοργανωτές έδωσαν ενημέρωση σχετικά με αυτό, λέγοντας πως οι αγώνες δεν θα ξεκινήσουν πριν τις 9:00 ώρα Ελλάδας (14:00 τοπική).

Due to adverse weather conditions, play on the outside courts has been delayed until 2pm.



Fingers crossed for better weather soon ☔️ pic.twitter.com/F2s0KUsRIN