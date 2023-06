Με την πρόκριση στα ημιτελικά του Βερολίνου, η Μαρία Σάκκαρη διεύρυνε το σερί των νικών της σε προημιτελική φάση, όπου μετράει πλέον οκτώ συνεχόμενες νίκες από τον Ιούνιο του 2022.

Η Μαρία Σάκκαρη ήταν... σαρωτική στον προημιτελικό του Βερολίνου απέναντι στη Μαρκέτα Βοντρούσοβα. Η Ελληνίδα μετά από τρομερή ανατροπή στο πρώτο σετ, ισοπέδωσε την αντίπαλό της και με 2-0 σετ έκλεισε θέση, όπως και πέρσι στα ημιτελικά της διοργάνωσης.

Ένα τουρνουά που δείχνει ότι της ταιριάζει αλλά αποτελεί και σημείο αναφοράς, μιας και από εκεί ξεκίνησε το τρομερό σερί των προημιτελικών της. Τον Ιούνιο του 2022 ήταν η Ντάρια Κασάτκινα, η οποία ηττήθηκε με 6-0, 6-3 από την Ελληνίδα. Από εκείνο το σημείο, λοιπόν και έπειτα η Σάκκαρη δε χάνει σε προημιτελικούς, μετρώντας οκτώ συνεχόμενες φορές που έφυγε πανηγυρίζοντας από το κορτ. Ένας ολόκληρος χρόνος χωρίς ήττα δηλαδή σε παιχνίδια οκτάδας, με το συνολικό της ρεκόρ να φτάνει στο 26-10.

