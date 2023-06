Η Μαρία Σάκκαρη επικράτησε με 2-0 σετ (7-6(7), 6-1) της Μαρκέτα Βοντρούσοβα και με μία ακόμα εκπληκτική εμφάνιση προκρίθηκε στα ημιτελικά του Βερολίνου.

Όπως και την περσινή σεζόν, έτσι και φέτος η Μαρία Σάκκαρη εξασφάλισε την πρόκριση για τα ημιτελικά του τουρνουά στο Βερολίνο. Η Ελληνίδα συνέχισε τις εντυπωσιακές τις εμφανίσεις αυτήν την εβδομάδα και δίχως να χάσει ούτε τώρα σετ, επικράτησε 2-0 (7-6(7), 6-1) της Μαρκέτα Βοντρούσοβα για να κλείσει θέση στην τελική τετράδα, με τα παιχνίδια να διεξάγονται το απόγευμα του Σαββάτου. Αυτός είναι ο πέμπτος ημιτελικός που προκρίνεται η Ελληνίδα τη φετινή σεζόν και φυσικά ο πρώτος στο γρασίδι, με αντίπαλο την καλή της φίλη, Ντόνα Βέκιτς.

Για άλλη μία φορά το «κλειδί» ήταν το πρώτο σερβίς της Σάκκαρη, που έβαλε 72% από αυτό στο κορτ και κατέκτησε 35/47 πόντους εκεί. Η πραγματική διαφορά, όμως, έγινε στο δεύτερο σερβίς της Βοντρούσοβα. Η Ρωσίδα κατέκτησε μόλις 8/21 πόντους, απότοκο της πίεσης της Μαρίας στην επιστροφή και στα ράλι.

Το μπάκχαντ της Βοντρούσοβα, όπως αποδείχθηκε, ήταν στη διόπτρα της Ελληνίδας και τα 30 αβίαστα λάθη (13 η Σάκκαρη) έγειραν την πλάστιγγα, με τους winners να κλείνουν σχεδόν στην ισορροπία (16-18).

Sakkari is semis bound for the second year in row 💪



She will face the winner of Vekic vs Avanesyan#bett1open | @mariasakkari pic.twitter.com/EVO6CggEZi