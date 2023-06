Μπαντόσα: Σε ματς μεταξύ Τσιτσιπά και Αλκαράθ, θα επιλέξω τον δρόμο της καρδιάς

H Πάουλα Μπαντόσα είναι στην τελική ευθεία για την επιστροφή της και μίλησε γι’ αυτό, τον Στέφανο Τσιτσιπά, αλλά και τον Νόβακ Τζόκοβιτς, σε ραδιοφωνική εκπομπή.

Η Ισπανίδα τενίστρια συνεχίζει τις θεραπείες καθώς ταλαιπωρείται από τραυματισμό, ωστόσο δύσκολα θα αγωνιστεί στο Wimbledon, αφού θα είναι στο τελευταίο στάδιο της αποθεραπείας και δεν θα είναι έτοιμη στο 100% να αγωνιστεί.

«Οι γιατροί μου είπαν ότι τουλάχιστον οκτώ εβδομάδες χρειάζεται αποθεραπεία και έχουν περάσει οι πέντε. Είπα ότι ήθελα να φτάσω στο Wimbledon, αλλά ξέρω ότι αν θα είμαι εκεί, δεν θα μπορώ να παίξω στο 100%.. Δίνω ό,τι έχω για να επιστρέψω το συντομότερο δυνατό και ευτυχώς αναρρώνω πολύ γρήγορα» είπε η Μπαντόσα, η οποία χθες πάτησε court για πρώτη φορά σε προπόνηση.

«Ελπίζω να μην έχω ενοχλήσεις. Ως παίκτρια είναι δύσκολο να αποδεχτώ την κατάσταση. Δεν έχω καταφέρει να παίξω σε grand slam φέτος και αυτό με ζορίζει ψυχικά. Αν θα κατέβω στο Wimbledon, θα εξαρτηθεί από το τι θα πει ο γιατρός, αλλά αν υπάρχει κίνδυνος υποτροπής δεν θα παίξω. Θέλω όμως να πάω και δουλεύω για να προλάβω και είμαι έτοιμη» πρόσθεσε.

Η κουβέντα έφερε φυσικά και το όνομα του Στέφανου Τσιτσιπά και την σχέση τους.

Η Μπαντόσα ανέφερε πως «είναι κάτι πολύ όμορφο γιατί καταλαβαίνουμε πολύ ο ένας τον άλλον και έχουμε τα πράγματα πολύ ξεκάθαρα στη σχέση μας. Είμαστε και οι δύο πολύ φιλόδοξοι, αλλά ταυτόχρονα μοιραζόμαστε την προσωπική μας ζωή και μοιραζόμαστε πολλά πράγματα. Έχουμε μια πολύ σταθερή και δυνατή σύνδεση και μοιραζόμαστε τις καλές και τις κακές μας στιγμές. Υποστηρίζουμε ο ένας τον άλλον και δίνουμε παράλληλα στον άλλον πολλή δύναμη. Οσο ανάρρωνα από τον τραυματισμό, ερχόταν εδώ για να με βοηθά κάθε μέρα στις κακές μου στιγμές. Τώρα αγωνίζεται και παρακολουθώ κι εγώ, νομίζω ότι συνεισφέρουμε πολύ ο ένας στον άλλον», είπε χαρακτηριστικά.

Στην συνέχεια ο δημοσιογράφος την ρωτά σε ένα ματς μεταξύ του Στέφανου και ενός Ισπανού, όπως ο Αλκαράθ, ποιον θα υποστήριζε…

«Νομίζω ότι θα ακολουθήσω την καρδιά μου» είπε γελώντας.

Paula was asked who she would root for in a Stef v Carlos match: “I have to listen to my heart”



“No me pongas en estos compromisos (rie). Pero tengo que hacer caso al corazón..." pic.twitter.com/szEC9obp2y