Φέντερερ: «Απίθανο αυτό που κατάφερε ο Τζόκοβιτς, θα πάρει κι άλλα slams»

Ο Ρότζερ Φέντερερ αποθέωσε τον Νόβακ Τζόκοβιτς για το 23ο του τρόπαιο σε grand slam.

Σε εγκαίνια γηπέδων τένις στο Λονδίνο βρέθηκε ο Ρότζερ Φέντερερ, ο οποίος ρωτήθηκε για το 23ο slam του Τζόκοβιτς.

Ο Ελβετός, που ετοιμάζεται να αναλάβει ρόλο σχολιαστή στο Wimbledon, αναφέρθηκε στον Νόλε, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Αυτό που έκανε ο Νόβακ είναι απίθανο. Είναι θαυμάσιο για το τένις, θαυμάσιο για τον αθλητισμό, όταν γράφει τη δική του ιστορία στο τένις και συνεχίζει να το κάνει. Το είδαμε με τη Σεράν, με τον Ράφα και τώρα με τον Νόβακ. Είναι πολύ καλή εποχή για να είσαι φαν αυτού του αθλήματος, αλλά και παίκτης».

Roger Federer now out of retirement. Wimbledon wild card? pic.twitter.com/HcFtcB3GI2