Απίθανα πράγματα στο Ροσάριο Σεντράλ-Μπάνφιλντ, με οπαδούς των γηπεδούχων να πετούν φουσκωτές κούκλες με φανέλες της Νιούελς...

Η αντιπαλότητα της Ροσάριο Σεντράλ με τη Νιούελς Ολντ Μπόις είναι μεγάλη και αυτό έγινε εκ νέου σαφές στο ματς της πρώτης με την Μπάνφιλντ, όπου έκαναν την εμφάνισή τους... φουσκωτές κούκλες!

Τα εν λόγω σεξουαλικά αντικείμενα είχαν ντυθεί με φανέλες της μισητής αντιπάλου και εκσφενδονίστηκαν στον αγωνιστικό χώρο στα μισά του πρώτου ημιχρόνου, με μικρή διακοπή να ακολουθεί και τις εικόνες να κάνουν τον γύρο του διαδικτύου.

Το ντέρμπι του Ροσάριο είναι ένα από τα παλαιότερα και σημαντικότερα στο αργεντίνικο ποδόσφαιρο, με την πρώτη τους κόντρα να χρονολογείται στο μακρινό 1905 και την Canalla να υπερτερεί συνολικά με 98 νίκες έναντι 77 της Νιούελς - ενώ 103 ντέρμπι δεν είχαν νικητή.