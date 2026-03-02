Ο Κιλιάν Μπαπέ δεν παρουσιάζεται ικανοποιημένος με το ιατρικό επιτελείο της Ρεάλ και ταξίδεψε στη Γαλλία για να συμβουλευτεί ειδικό της εμπιστοσύνης του.

Στα «πιτς» μέχρι νεωτέρας θα παραμείνει ο Κιλιάν Μπαπέ, ο οποίος αντιμετωπίζει τραυματισμό στον γόνατο και θα παραμείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για το επόμενο διάστημα. Ο Γάλλος ταλαιπωρούνταν από ενοχλήσεις από τον Δεκέμβριο, οι οποίες εντάθηκαν τις τελευταίες εβδομάδες και τον έθεσαν νοκ-άουτ από τον Φεβρουάριο.

Σύμφωνα με τη «Marca», ο επιθετικός της Ρεάλ Μαδρίτης δεν είναι ικανοποιημένος από την αξιολόγηση και τις ενέργειες που έχει πάρει το ιατρικό επιτελείο της ομάδας για να αντιμετωπίσει τον τραυματισμό του και πέταξε αιφνιδίως για Γαλλία ώστε να συμβουλευτεί άνθρωπο της εμπιστοσύνης του.

Το δημοσίευμα προσθέτει πως υπάρχει εκνευρισμός από πλευράς Μπαπέ για την αδυναμία των γιατρών να βρουν λύση στο πρόβλημά του, το οποίο είχε οδηγήσει και σε πτώση της απόδοσής του τις τελευταίες εβδομάδες.

Προς το παρόν δεν υπάρχει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την επιστροφή του, με τον Αλβάρο Αρμπελόα να τονίζει πως η κατάστασή του θα αξιολογείται ανά τακτά χρονικά διαστήματα και θα επιστρέψει στη δράση όταν υποχωρήσουν οι πόνοι.