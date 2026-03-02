Μπαπέ: Εκνευρισμένος με τους γιατρούς της Ρεάλ, ταξίδεψε Γαλλία για τον τραυματισμό του
Στα «πιτς» μέχρι νεωτέρας θα παραμείνει ο Κιλιάν Μπαπέ, ο οποίος αντιμετωπίζει τραυματισμό στον γόνατο και θα παραμείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για το επόμενο διάστημα. Ο Γάλλος ταλαιπωρούνταν από ενοχλήσεις από τον Δεκέμβριο, οι οποίες εντάθηκαν τις τελευταίες εβδομάδες και τον έθεσαν νοκ-άουτ από τον Φεβρουάριο.
Σύμφωνα με τη «Marca», ο επιθετικός της Ρεάλ Μαδρίτης δεν είναι ικανοποιημένος από την αξιολόγηση και τις ενέργειες που έχει πάρει το ιατρικό επιτελείο της ομάδας για να αντιμετωπίσει τον τραυματισμό του και πέταξε αιφνιδίως για Γαλλία ώστε να συμβουλευτεί άνθρωπο της εμπιστοσύνης του.
Το δημοσίευμα προσθέτει πως υπάρχει εκνευρισμός από πλευράς Μπαπέ για την αδυναμία των γιατρών να βρουν λύση στο πρόβλημά του, το οποίο είχε οδηγήσει και σε πτώση της απόδοσής του τις τελευταίες εβδομάδες.
Προς το παρόν δεν υπάρχει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την επιστροφή του, με τον Αλβάρο Αρμπελόα να τονίζει πως η κατάστασή του θα αξιολογείται ανά τακτά χρονικά διαστήματα και θα επιστρέψει στη δράση όταν υποχωρήσουν οι πόνοι.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.