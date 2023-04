Χάλεπ: «Δεν ζήτησα ειδική μεταχείριση, αλλά να γίνει η δίκη μου γρήγορα»

Η Σιμόνα Χάλεπ παραχώρησε συνέντευξη για την υπόθεση ντόπινγκ, εκφράζοντας την αγανάκτησή της για το γεγονός ότι ακόμη δεν έχει εξεταστεί η υπόθεσή της.

Η Σιμόνα Χάλεπ βρέθηκε θετική σε απαγορευμένη ουσία πέρυσι κατά το US Open και από τον Δεκέμβριο κατέθεσε όλα τα απαραίτητα έγγραφα όπου δίνει τις εξηγήσεις της.

Υποτίθεται ότι η υπόθεσή της θα εξεταζόταν τον Φεβρουάριο, ωστόσο αυτό δεν έγινε, αλλά ο 8μηνος προσωρινός αποκλεισμός της ολοκληρώνεται τον Μάιο. Παρ’ όλα αυτά, αν δεν γίνει η δίκη της υπόθεσής της, δεν έχει δικαίωμα να επιστρέψει στους αγώνες και αυτή η καθυστέρηση την έχει προβληματίσει.

«Εχω αποκλειστεί προσωρινά για 8 μήνες, παρά το ότι έχω δώσει όλα τα αποδεικτικά στοιχεία στην ITF από τον περασμένο Δεκέμβριο. Δεν ζήτησα ποτέ ειδική μεταχείριση, αλλά απλά να γίνει η εκδίκαση της υπόθεσής μου. Είναι άδικο αυτό που συμβαίνει. Γιατί καθυστερούν;» αναρωτήθηκε στην συνέντευξη που έδωσε.

I’ve been provisionally suspended for 8 months even though I’ve sent all the evidence regarding my contamination to the ITF last December. I don’t ask for any special treatment, but to be able to get judged by the Tribunal. I feel it is unfair. How long is it going to last? pic.twitter.com/ZwcMzXKnd0