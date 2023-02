H Σβιόντεκ ισοφάρισε ρεκόρ που κρατούσε σχεδόν έναν αιώνα!

Η Ιγκα Σβιόντεκ έγινε η πρώτη μετά την Σουζάν Λεγκλέν το 1925, που κερδίζει ένα τουρνουά έχοντας χάσει μόλις 5 games!

Τα κατορθώματα της Ιγκα Σβιόντεκ αρχίζουν και… τρομάζουν. Η απίθανη Πολωνή κατέκτησε έναν ακόμη τίτλο στη Ντόχα και το έκανε με υπερβολική άνεση.

Σε όλη τη διοργάνωση έχασε όλα κι όλα 5 games, παίζοντας συνολικά τρία παιχνίδια. Στον πρώτο γύρο πέρασε bye, στον δεύτερο έχασε ένα game από την Κόλινς, ενώ στα προημιτελικά πέρασε άνευ αγώνα αφού αποσύρθηκε λόγω τραυματισμού η Μπένσιτς.

Τα ημιτελικά έχασε επίσης μόνο ένα game από την Κουντερμέτοβα και στον τελικό με την Πεγκούλα, η Αμερικανίδα κατάφερε να πάρει τρία games στο πρώτο σετ.

Και στα τρία ματς λοιπόν η Σβιόντεκ είχε ένα σετ που το τελείωσε με 0, ενώ το ότι έχασε μόνο πέντε games αποτελεί ισοφάριση ενός ρεκόρ που κρατάει 98 χρόνια!

Συγκεκριμένα από το Wimbledon του 1925 όταν η θρυλική Σουζάν Λεγκλέν είχε κατακτήσει τον τίτλο χάνοντας 5 games.

H Λεγκλέν το έκανε παίζοντας βέβαια πέντε παιχνίδια, αλλά η Σβιόντεκ είχε εξαιρετικά δύσκολη αποστολή γιατί το κατόρθωμά της ήρθε απέναντι σε τενίστριες που είναι στο Νο4, το Νο11 και το Νο42 του κόσμου.

Iga Swiatek ties Suzanne Lenglen’s 98-year-old mark (likely all-time record?) of FIVE GAMES LOST to win a title



1925 Wimbledon, Lenglen



R1: W/O

R2: 6-2 6-0

R3: 6-1 6-0

QF: 6-0 6-0

SF: 6-0 6-0

F: 6-2 6-0



2023 Doha, Swiatek



R1: BYE

R2: 6-0 6-1

QF: W/O

SF: 6-0 6-1

F: 6-3 6-0