Ο Νόβακ Τζόκοβιτς πάτησε court για (φιλανθρωπικό) αγώνα στη Μελβούρνη για πρώτη φορά μετά την απέλασή του.

Η ανησυχία του Νόβακ Τζόκοβιτς στην Αυστραλία, ήταν το πως θα τον υποδεχτεί ο κόσμος στο Australian Open, μετά τα όσα έγιναν πέρυσι.

Είχε ένα φόβο ότι μπορεί να ακούσει αποδοκιμασίες, κάτι που θα τον στενοχωρούσε ιδιαίτερα, αν αναλογιστεί κανείς τα πόσα έχει πετύχει εκεί.

Τελικά, το άγχος αυτό λύθηκε στον αγώνα επίδειξης που έδωσε μαζί με τον Νικ Κύργιο. Και λύθηκε με ευχάριστο τρόπο καθώς το κοινό κατά την είσοδό του τον αποθέωσε…

Novak Djokovic given hero’s welcome on his return to the #AustralianOpen to play charity match with Nick Kyrgios. The 9-time champion said: « I feel a bit emotional to be back on this court » pic.twitter.com/YVuZAQdiYT