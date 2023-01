«Ένα πράγμα που ανυπομονώ να είναι για το παιδί μου να βλέπει τους αγώνες μου και να λέει σε κάποιον "αυτή είναι η μαμά μου"» έγραψε η Ναόμι Οσάκα, ανακοινώνοντας την εγκυμοσύνη της στο πρώτο της παιδί.

Τελικά η αποχή τής Ναόμι Οσάκα από το τένις και η απουσία της από το Australian Open ήταν για τον πιο γλυκό σκοπό, με την 25χρονη να ανακοινώνει πως είναι έγκυος στο πρώτο της παιδί.



«Ξέρω ότι έχω τόσα πολλά να περιμένω στο μέλλον, ένα πράγμα που ανυπομονώ είναι να δει το παιδί μου τους αγώνες μου και να πει σε κάποιον «"αυτή είναι η μαμά μου"» έγραψε η Οσάκα στην ανακοίνωση για το ευτυχές γεγονός, σημειώνοντας πως θα επιστρέψει στο tour το 2024.



Αναλυτικά όσα έγραψε η Ναόμι Οσάκα

«Τα τελευταία χρόνια ήταν τουλάχιστον ενδιαφέροντα, αλλά βρίσκω ότι είναι οι πιο δύσκολες στιγμές στη ζωή που μπορεί να είναι και οι πιο διασκεδαστικές. Αυτοί οι λίγοι μήνες μακριά από το άθλημα, μου έδωσαν πραγματικά μια νέα αγάπη και εκτίμηση για το παιχνίδι στο οποίο έχω αφιερώσει τη ζωή μου.

Συνειδητοποιώ ότι η ζωή είναι τόσο σύντομη και δεν θεωρώ καμία στιγμή δεδομένη, η καθημερινότητα είναι μια νέα ευλογία και περιπέτεια. Ξέρω ότι έχω τόσα πολλά να περιμένω στο μέλλον, ένα πράγμα που ανυπομονώ για το παιδί μου είναι να βλέπει τους αγώνες μου και να λέει σε κάποιον "αυτή είναι η μαμά μου"

Can’t wait to get back on the court but here’s a little life update for 2023. pic.twitter.com/GYXRnutU3I