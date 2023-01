Διαγνώστηκε με καρκίνο σε λαιμό και στο στήθος η θρυλική Ναβρατίλοβα, με την 66χρονη Αμερικανίδα τενίστρια να είναι έτοιμη για τη μεγαλύτερή της μάχη.

Η 66χρονη Αμερικανίδα τενίστρια που έχει 18 Grand Slam στην καριέρα της συγκλόνισε με την ανακοίνωσή της πως έχει καρκίνο στο λαιμό, αλλά και στο στήθος της. «Αυτή η διπλή νόσηση είναι σοβαρή, αλλά διορθώνεται. Ελπίζω σε ένα ευνοϊκό αποτέλεσμα. Θα είναι άσχημα για λίγο αλλά θα παλέψω με ό,τι έχω» τόνισε η Ναβρατίλοβα που είναι έτοιμη γι ακόμα μια μεγάλη μάχη. Οι τίτλοι της πάρα πολλοί (18 στο ατομικό και 38 στο διπλό), εντούτοις το μέγεθος «Μαρτίνα Ναβρατίλοβα» ξεπερνά τους αριθμούς και τα στατιστικά. Η Ναβρατίλοβα έδειξε τι σημαίνει ατομική πληρότητα. Ήταν ίσως η πρώτη που ξεπέρασε το όριο της προπόνησης και τόνισε τον ακατάπαυστο ατομικό αγώνα τόσο πολύ. To 2010, είχε διαγνωστεί με καρκίνο του μαστού, αλλά έπειτα από μάχη έξι μηνών κατάφερε να ξεπεράσει το πρόβλημα.

Martina Navratilova, one of the greatest athletes in history, has been diagnosed with Stage 1 throat cancer.



In addition, an unrelated form of breast cancer was discovered during exams. Both cancers are in their early stages with great outcomes.



Thinking of you, @Martina