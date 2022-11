Ο Φελίξ Οζέρ-Αλιασίμ ήταν η ηγετική μορφή για τον Καναδά, που κατέκτησε τον τίτλο του Davis Cup στη Μάλαγα και έγινε πρωταθλητής κόσμου για πρώτη φορά στην ιστορία του.

Με ηγέτη τον Φελίξ Οζέρ-Αλιασίμ ο Καναδάς έφθασε στην κατάκτηση του Davis Cup για πρώτη φορά στην ιστορία του. Η νέα παγκόσμια πρωταθλήτρια αναδείχθηκε στη Μάλαγα, στον τελικό ο Καναδάς νίκησε την Αυστραλία με 2-0 και για πρώτη φορά η χώρα της Βόρειας Αμερικής ανέβηκε στην κορυφή τού κόσμου.

Ο Ντένις Σαποβάλοφ έδωσε το προβάδισμα στον Καναδά, νικώντας τον Θανάση Κοκκινάκη με 6-2, 6-4 και ο Φελίξ Οζέρ-Αλιασίμ ολοκλήρωσε τον θρίαμβο επικρατώντας του Άλεξ ντε Μινόρ με 6-2, 6-4 έχοντας 22 winners και σώζοντας οκτώ break points.

«Τα συναισθήματα είναι δύσκολο να τα περιγράψω. Ο Ντένις (σ.σ. Σαποβάλοφ) κι εγώ μεγαλώσαμε μαζί, ονειρευόμαστε τέτοιου είδους σκηνές, ονειρευόμαστε την κατάκτηση του Davis Cup. Είναι μια μεγάλη στιγμή για μένα και για τη χώρα» δήλωσε ο Οζέρ-Αλιασίμ.

Είναι η 2η φορά για τον Καναδά που έφθασε σε τελικό στο Davis Cup, πριν από τρία χρόνια οι Οζέρ-Αλιασίμ και Σαποβάλοφ δεν τα είχαν καταφέρει απέναντι στην Ισπανία των Ράφαελ Ναδάλ και Ρομπέρτο Μπαουτίστα-Άγκουτ.

Στην πορεία του μέχρι την κατάκτηση του τίτλου ο Καναδάς, έχοντας στη σύνθεσή του τους Οζέρ-Αλιασίμ, Σαποβάλοφ και Πόσπισιλ νίκησε στα προημιτελικά τη Γερμανία με 2-1.

Μάχη έγινε και στα ημιτελικά απέναντι στην Ιταλία, με τον Λορέντζο Σονέγκο να νικά τον Σαποβάλοφ με 7-6(4), 6-7(5), 6-4.

Ο Οζέρ-Αλιασίμ ισοφάρισε τη σειρά επικρατώντας με 6-3, 6-4 του Λορέντζο Μουζέτι, με την πρόκριση στον τελικό να κρίνεται στο διπλό, με τους Οζέρ-Αλιασίμ/Πόσπισιλ να νικούν τους Μπερετίνι/Φονίνι με 7-6(2), 7-5.

