Οι Ράφαελ Ναδάλ και Κάσπερ Ρουντ σε ένα από τα συνεχόμενα ταξίδια τους στη Νότια Αμερική και πριν αναχωρήσουν από τη Βραζιλία για το Εκουαδόρ έπαιξαν ποδόσφαιρο σε αίθουσα του αεροδρομίου

Από το Μπουένος Άιρες στο Σαντιάγκο της Χιλής και από εκεί στο Μπέλο Οριζόντε της Βραζιλίας, πριν από το ταξίδι στην πρωτεύουσα του Εκουαδόρ, Κίτο και τελικό προορισμό την Μπογκοτά στην Κολομβία.

Αυτοί είναι οι σταθμοί της εξαήμερης περιοδείας για τον Ράφαελ Ναδάλ και τον Κάσπερ Ρουντ στην περιοδεία τους στη Νότια Αμερική, που ολοκληρώνεται την Τρίτη (29/11).

Τα ταξίδια συνεχόμενα και οι δύο παίκτες για να σπάσουν τη μονοτονία και πριν από την πτήση από τη Βραζιλία στο Εκουαδόρ, το έριξαν στα κόλπα με την μπάλα σε αίθουσα του αεροδρομίου. Για την ιστορία στον αγώνα τους στο Μπέλο Οριζόντε ο Ναδάλ επικράτησε με 7-6(4), 7-5.

2am at the airport, here is what Rafael Nadal and Casper Ruud are doing...







