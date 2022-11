Ο Στέφανος Τσιτσιπάς… ανοίγεται και στην μουσική βιομηχανία καθώς έβγαλε το πρώτο του single στο διαδίκτυο.

Με την σεζόν να έχει ολοκληρωθεί, ο Στέφανος Τσιτσιπάς ξεκινά τα χόμπι του, με πρώτο την μουσική.

Ο Ελληνας τενίστας που έκλεισε την σεζόν στο Τορίνο και στο Νο4 της παγκόσμιας κατάταξης, ανέβασε στο διαδίκτυο και στην πλατφόρμα της apple, το πρώτο του single κομμάτι!

Ο τίτλος του single είναι «Hulya» και πρόκειται για ένα χαλαρωτικό electronic κομμάτι, για το οποίο περήφανα πόσταρε στα σόσιαλ.

Let it bring you to a place of serenity and peace. https://t.co/maHhiCcT6n