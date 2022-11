Οσάκα, Σακίλ, Κάρι στη λίστα αθλητών που μηνύθηκαν γιατί διαφήμιζαν εταιρεία με κρυπτονομίσματα που χρεοκόπησε

Τρανταχτά ονόματα αθλητών από τις ΗΠΑ συγκαταλέγονται στη λίστα αυτόν που μηνύθηκαν επειδή έκαναν προώθηση εταιρεία κρυπτονομισμάτων η οποία χρεοκόπησε.

Μία λίστα με 14 πρώην και εν ενεργεία αθλητές, μία ομάδα, αλλά και ηθοποιούς, μοντέλα και επιχειρηματίες, είναι ανάμεσα σε αυτούς που δέχτηκαν μήνυση επειδή προμόταραν την εταιρεία FTX που προωθούσε κρυπτονομίσματα.

Η εταιρεία χρεοκόπησε με αποτέλεσμα αρκετοί πολίτες να χάσουν υπέρογκα ποσά και να προχωρήσουν σε μηνύσεις. Ανάμεσά τους είναι ο θρύλος του NFL Τομ Μπρέιντι, η Ναόμι Οσάκα, παίκτες από το μπέιζμπολ και το NFL, αλλά και το ΝΒΑ όπως ο Σακίλ Ο’ Νιλ, ο Στεφ Κάρι, ο Ουντόνις Χάσλεμ, αλλά και οι Γκόλντεν Στέιτ Γουόριος.

Η Οσάκα μάλιστα δεν έχει μόνο προωθήσει την εταιρία, αλλά την είχε κάνει και χορηγό της στους αγώνες, με αποτέλεσμα να «παρασύρει» αρκετούς Αμερικανούς και να είναι και αυτή στη λίστα όπου όσοι έχασαν τα χρήματά τους, ζητούν αποζημίωση ύψους 11 εκατομμυρίων δολαρίων.

Την ίδια ώρα η εταιρεία προσπαθώντας να αποφύγει τις ευθύνες για την προώθηση των κρυπτονομισμάτων που έγινε για χάρη τους, ρίχνει το φταίξιμο στους αθλητές και αναμένεται να γίνει μεγάλη μάχη στα δικαστήρια.

Η λίστα με τους αθλητές που συμπεριλαμβάνονται στη μήνυση είναι οι:

Ακόμη, εκτός των αθλητών στη λίστα είναι η πρώην σύζυγος του Μπρέιντι, το γνωστό μοντέλο Ζιζέλ Μπούντχεν, επιχειρηματίες, ο ηθοποιός Λόρενς Ντέιβιντ και ο πρώην CEO της εταιρίας Σαμ Μπάνκμαν Φράιντ.

