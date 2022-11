Η Ελβετία κέρδισε στον τελικό του Billie Jean King Cup την Αυστραλία και για πρώτη φορά στη ιστορία της αναδείχθηκε παγκόσμια πρωταθλήτρια.

Η Ελβετία είναι η νέα παγκόσμια πρωταθλήτρια γυναικών στο τένις.

Στον τελικό του Billie Jean King Cup στη Γλασκώβη, κέρδισε με 2-0 την Αυστραλία και για πρώτη φορά στην ιστορία της, αναδείχθηκε παγκόσμια πρωταθλήτρια.

Η Μπελίντα Μπένσιτς, χρυσή ολυμπιονίκης πέρυσι, μαζί με την Ζιλ Τίχμαν, κέρδισαν τα δύο μονά παιχνίδια κι έτσι δεν χρειάστηκε να παίξουν τον τίτλο στο διπλό.

Η Τίχμαν πήρε τη νίκη «κλειδί» απέναντι στην Στορμ Σάντερς, επικρατώντας με 6-3, 4-6, 6-3 έπειτα από 2 ώρες και 18 λεπτά αγώνα.

Στο επόμενο ματς, η Μπελίντα Μπένσιτς ήταν σαρωτική κόντρα στην Αϊλα Τομλγιάνοβιτς και με 6-2, 6-1 χάρισε τη νίκη και τον τίτλο στην ομάδα της.

Η Μπένσιτς ήταν η πρωταγωνίστρια της τελικής φάσης του τουρνουά καθώς κέρδισε και τα 4 παιχνίδια που έδωσε στα νοκ άουτ. Κέρδισε την Παολίνι κόντρα στην Ιταλία, την Φερνάντες κόντρα στον Καναδά στα προημιτελικά και την Πλίσκοβα κόντρα στη Τσεχία στον ημιτελικό.

