Οι Μεντβέντεφ και Μονφίλς έγιναν μπαμπάδες

Με διαφορά λίγων ωρών ο Ντανίλ Μεντβέντεφ και ο Γκαέλ Μονφίς έγιναν μπαμπάδες.

Με διαφορά λίγων ωρών ο Ντανίλ Μεντβέντεφ και ο Γκαέλ Μονφίς έγιναν μπαμπάδες, ζώντας πρωτόγνωρα συναισθήματα.

Η σύζυγος του Ντανίλ Μεντβέντεφ, Ντάρια, έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο κοριτσάκι την Παρασκευή (14/10). Ο Ρώσος τενίστας έκανε ανάρτηση με φωτογραφία της νεογέννητης κόρης του, καλοσωρίζοντάς την στον κόσμο.

Τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου (15/10) ήταν η σειρά για την Ελίνα Σβιτόλινα να γεννήσει το δικό της κοριτσάκι και να αποτρελάνει τελείως τον μπαμπά, Γκαέλ Μονφίς.

«Είχα την πιο απίστευτη νύχτα της ζωής μου η οποία ολοκληρώθηκε με το ομορφότερο δώρο περίπου στις 06:00 το πρωί. Η Ελίνα ήταν δυνατή και γενναία. Δεν μπορώ να ευχαριστήσω αρκετά τη γυναίκα και το Θεό για αυτή τη ξεχωριστή στιγμή. Καλώς ήρθες στον κόσμο μικρή μου πριγκίπισσα SKAI» έγραψε ο Μονφίς.

I had the most amazing night of my life, which ended with the most beautiful gift around 6:00Am.

Elina was strong and brave

I can t thx enough my wife and God for this special moment

Welcome to the world my little princess SKAÏ pic.twitter.com/gWwg6c7pYb