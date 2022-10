Ο Αντριάν Μαναρινό επικράτησε με 2-1 σετ του Νταβίντ Γκοφέν σε ματς που κράτησε πάνω από 2 ώρες στην Αστάνα.

Ο Αντριάν Μαναρινό δεν άφησε τον Νταβίντ Γκοφέν να χαρεί και πολύ τη νίκη του επί του Αλκαράθ στον πρώτο γύρο του τουρνουά στην Αστάνα.

Ο Γάλλος επικράτησε του Γκοφέν με 2-1 σετ, κάνοντας μάλιστα ανατροπή μετά από 2 ώρες και 15 λεπτά αγώνα (3-6, 6-1, 7-5).

Quarter-Finals Bound! @AdrianMannarino takes out Goffin 3-6 6-1 7-5 and advances into the #AstanaOpen quarter-finals pic.twitter.com/sKifDwLSzJ