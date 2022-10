Ο Νόβακ Τζόκοβιτς αποδέχθηκε την πρόσκληση και πριν από τον τελικό του τουρνουά στο Τελ Αβίβ, έπαιξε τένις με αναπηρικό αμαξίδιο.

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς θα αφήσει το Τελ Αβίβ έχοντας κατακτώντας τον 89ο τίτλο της καριέρας του, όμως πέρα από το αγωνιστικό κομμάτι ο Σέρβος φρόντισε να δείξει για ακόμα φορά να δείξει τον ανθρώπινο χαρακτήρα του.

Λίγες ώρες πριν από τον τελικό με τον Μάριν Τσίλιτς, ο Τζόκοβιτς χάρισε στιγμές χαράς σε ένα θαυμαστή του που ζει σε αναπηρικό καροτσάκι.Δέχθηκε την πρόσκληση, έκατσε και ο ίδιος σε αναπηρικό καροτσάκι και έπαιξαν τένις.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Τζόκοβιτς παίζει τένις με αμαξίδιο, καθώς στο Αυστραλιανό Όπεν του 2017 αντιμετώπισε τον Αυστραλό πρωταθλητή Ντίλαν Άλκοτ.

#Djokovic gets in a tennis wheelchair for a rally with @DylanAlcott. "This is the hardest workout I've ever done." #nightwithnovak pic.twitter.com/9wSmq51WLl