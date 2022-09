Ο 44χρονος σήμερα αστυνομικός Ρέτο Σμίντλι θα έχει να λέει πως είναι ο μοναδικός που νίκησε τον Ρότζερ Φέντερερ με 6-0, 6-0.

Ο Ρότζερ Φέντερερ από την ενεργό δράση πριν από μερικές ημέρες, αγωνιζόμενος στο Laver Cup του Λονδίνου. Μια καριέρα με αδιανόητα ρεκόρ και όμως μέσα στα 1.500 και πλέον παιχνίδια ο Φέντερερ για μια και μοναδική φορά είχε ηττηθεί με 6-0, 6-0.

«Δράστης» ο 44χρονος σήμερα αστυνομικός Ρέτο Σμίντλι, που είχε νικήσει τον Φέντερερ τον Αύγουστο του 1991, χωρίς να χάσει game στην κατηγορία τζούνιορ.

H ιστορία είχε γραφτεί σε χωμάτινο γήπεδο σε προάστιο της Βασιλείας. Ο 13χρονος τότε Σμίντλι είχε νικήσει τον 10χρονο Φέντερερ, που ανήκε στο TC Old Boys Basel με 6-0, 6-0 και πού να φανταζόταν τότε πως θα ήταν ο μοναδικός που θα το πετύχαινε απέναντι στο μετέπειτα θρύλο του τένις.

Μάλιστα ο ίδιος ο Φέντερερ είχε αναφερθεί σε εκείνο το παιχνίδι. Όταν το 2005 νικούσε τον Αργεντινό, Γκαστόν Γκαούντιο στο Masters της Σαγκάης με 6-0, 6-0 είχε ρωτηθεί αν του είχε συμβεί κάτι τέτοιο και ο Φέντερερ απαντούσε «Όχι, ως επαγγελματίας, αλλά θυμάμαι ανάλογο αποτέλεσμα ως τζούνιορ, ναι μου συνέβη μια φορά».

L'equipe magazine story on Reto Schmidli, a Swiss policeman who once beat Federer 6-0, 6-0 in juniors. Top those bragging rights https://t.co/yhdJ5lm3Ra