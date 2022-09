Ο Ρότζερ Φέντερερ στην 20χρονη και πλέον καριέρα του δημιούργησε πολλά ρεκόρ, κάποια στην πορεία του χρόνου καταρρίφθηκαν, το Gazzetta εστιάζει σε πέντε περιπτώσεις ρεκόρ που μοιάζουν αδιανόητα και πολύ δύσκολα να «σπάσουν»

Τα ρεκόρ στον αθλητισμό υπάρχουν για να καταρρίπτονται, έτσι λένε. Στην πορεία της παγκόσμιας αθλητικής ιστορίας και σε διάφορα σπορ έχουν γίνει ρεκόρ που τόσο στην εποχή τους, αλλά και πολλά χρόνια μετά, φάνταζαν πως δεν «σπάσουν» και όμως κάποια στιγμή έπεσαν.



Η περίπτωση του Ρότζερ Φέντερερ είναι ξεχωριστή. Ο Ελβετός «βασιλιάς» του τένις αποχαιρέτησε το άθλημα που εκτόξευσε στα 41 χρόνια του, καθώς ως γνωστό ο χρόνος δεν νικιέται.

Ο Φέντερερ δημιούργησε κάτι το μοναδικό για το άθλημα, εντός και εκτός κορτ, κι αυτό φαίνεται όλες αυτές τις τελευταίες ημέρες από τη στιγμή που στις 15 Σεπτεμβρίου ανακοίνωνε πως μετά το Laver Cup στο Λονδίνο θα αποσυρόταν από την ενεργό δράση.

Μια καριέρα 20 και πλέον ετών σε επαγγελματικό επίπεδο, με αριθμούς που προκαλούν ίλιγγο σε έναν κύκλο 103 τίτλωνv ATP, ανάμεσά τους 20 Grand Slam, μια πορεία με περισσότερα από 1526 παιχνίδια και με 1.251 νίκες, 2ος στην Open Era, πίσω από τον Τζίμι Κόνορς (1.274), με 301 συνολικά εβδομάδες παραμονή στο Νο.1



Κάποια στιγμή, κάποια επιτεύγματά του καταρρίφθηκαν, όμως εμείς θα εστιάσουμε σε πέντε ρεκόρ του Ρότζερ Φέντερερ, που όχι μόνο απλά δεν έχουν «πέσει», αλλά δεν ξέρουμε και πότε και αν θα ξεπεραστούν.

Επτά στη σειρά νίκες στους επτά πρώτους τελικούς σε Grand Slam

Ο Φέντερερ κατέκτησε τον τίτλο στα πρώτα επτά στη σειρά τουρνουά Grand Slam που έφθασε στον τελικό, κάτι που κανένας παίκτης δεν έχει καταφέρει να πετύχει στην Open Era.

Συγκεκριμένα αναδείχθηκε κατά σειρά πρωταθλητής: Στο Wimbledon 2003, στο Αυστραλιανό Όπεν το 2004, στο Wimbledon το 2004, στο US Open το 2004, στο Wimbledon το 2005, στο US Open το 2005 και στο Aυστραλιανό Όπεν το 2006.

Πέντε είναι οι παίκτες που έχουν φθάσει στο τρία στα τρία στην πορεία της καριέρα τους.



Eίναι οι: *Τζίμι Κόνορς (Αυστραλιανό Όπεν 1974, Wimbledon 1974, US Open 1974)

*Μπγιορν Μποργκ (Roland Garros 1974, Roland Garros 1975, Wimbledon 1976)

*Στέφαν Έντμπεργκ (Αυστραλιανό Όπεν 1985, Αυστραλιανό Όπεν 1987, Wimbledon 1988)

*Γκουστάβο Κουέρτεν (Roland Garros 1997, Rolland Garros 2000, Roland Garros 2001)

*Στάνισλαβ Βαβρίνκα (Αυστραλιανό Όπεν 2014, Roland Garros 2015, US Open 2016).

Από τα άλλα μέλη του Big 3, ο Ράφαελ Ναδάλ έκανε το δύο στα δύο στο Roland Garros (2005, 2006) πριν χάσει από τον Φέντερερ στον 3ο γύρο του Wimbledon το 2006, ενώ ο Νόβακ Τζόκοβιτς ηττήθηκε από τον Φέντερερ στον πρώτο του μεγάλο τελικό στο US Open το 2007.

Για την ιστορία, αυτό το 7-0 του Ρότζερ Φέντερερ προσπέρασε το ρεκόρ μιας γυναίκας, της Μόνικα Σέλες, η οποία τη δεκαετία του ’90, πετύχαινε το δικό της 6-0 σε τελικούς Grand Slam. Από τις παίκτριες που αγωνίζονται τώρα η Ναόμι Οσάκα πρόλαβε να κάνει ένα 4-0, ενώ η Ίγκα Σβιόντεκ έχει ήδη ρεκόρ στο 3-0.

Δέκα σερί τελικοί Grand Slam

Κι εφόσον αναφερόμαστε σε Grand Slam, ρεκόρ συνέχει από τον Φέντερερ. Έπαιξε σε 10 διαδοχικούς τελικούς σε Grand Slam, το μεγαλύτερο σερί από άνδρα σε μονό στην ιστορία του τένις. Αυτό συνέβη από το Wimbledon του 2005, μέχρι το US Open του 2007. Ένα σερί που έσπασε χάνοντας από τον Νόβακ Τζόκοβιτς στον ημιτελικό του Αυστραλιανού Όπεν το 2008.

«Φυσικά, έχω δημιουργήσει ένα “τέρας”, οπότε ξέρω ότι πρέπει να κερδίζω πάντα κάθε τουρνουά. Αλλά τα ημιτελικά είναι ακόμα, ξέρετε, αρκετά καλά» δήλωνε ο Ελβετός μετά εκείνη την ήττα.



Όμως, μάλλον, εκείνη η ήττα τον πείσμωσε, καθώς δημιούργησε νέο σερί οκτώ παρουσιών σε τελικούς majors, από το Roland Garros του 2008, μέχρι το Αυστραλιανό Όπεν του 2010, το δεύτερο μεγαλύτερο σερί που έχει πετύχει ποτέ παίκτης. Συνολικά δηλαδή, ο Φέντερερ έπαιξε 18 τελικούς σε 19 συμμετοχές σε Grand Slam μεταξύ του 2005 και του 2010.



Στα παραπάνω προσθέστε επιπρόσθετα ρεκόρ σε majors, με τους 23 σερί ημιτελικούς (Wimbledon 2004-Αυστραλιανό Όπεν) και τους 36 σερί προημιτελικούς (2004-Roland Garros 2013)!

«Είναι εντάξει, υποθέτω ένας εξαιρετικός αριθμός, δεν υπάρχει λόγος για κλάματα από εμένα ή τους θαυμαστές μου, προχωράμε» είχε πει ο Φέντερερ μετά την ήττα από τον Τσονγκά στον προημιτελικό του γαλλικού Όπεν το 2013, όταν σταματούσε το σερί των 36 majors προημιτελικών.

100 νίκες σε δύο διαφορετικά Majors

Όταν ο Φέντερερ νικούσε το Κέι Νισικόρι με 3-1 σετ στoν προημιτελικό του Wimbledon το 2019, το κοντέρ έγραφε 100 νίκες, γινόταν ο πρώτος αθλητής που έφθανε σε τριψήφιο αριθμό νικών στο ίδιο major, καθώς από πλευράς γυναικών είχαν προηγηθεί η Μαρτίνα Ναβρατίλοβα με τις 120 νίκες της, επίσης στο Wimbledon και η Κρις Έβερτ με 101 νίκες στο US Open.



Όμως δεν έχει υπάρξει άλλος ή άλλη με 100 νίκες σε δύο διαφορετικά Grand Slam. Ο Φέντερερ το πέτυχε σε ένα δραματικό παιχνίδι στα πέντε σετ με τον Τζον Μίλμαν για τον 3ο γύρο στο Αυστραλιανό Όπεν του 2020. Στο σούπερ tie break των 10 πόντων ο Αυστραλός είχε προηγηθεί με 8-4, όμως ο Φέντερερ με σερί 6-0 έφερε την ανατροπή και την 100ή νίκη του στη Μελβούρνη.

Για την ιστορία ο Φέντερερ σήμερα έχει ρεκόρ 105-14 στο Wimbledon και 102-15 στο Australian Open. Από πλευράς ανδρών μόνο ο Ράφαελ Ναδάλ έχει περισσότερες νίκες σε ένα Grand Slam από τον Φέντερερ, στο Roland Garros (112-3).

237 συνεχόμενες εβδομάδες στο Νο.1

Ο Ρότζερ Φέντερερ ήταν στο Νο.1 της παγκόσμιας κατάταξης της ATP για 237 συνεχόμενες εβδομάδες, αριθμός απλά αδιανοήτος. Από τις 2 Φεβρουαρίου 2004, μέχρι τις 17 Αυγούστου 2008, δηλαδή για τέσσερα και πλέον χρόνια ο Φέντερερ είχε στρογγυλοκαθίσει στο Νο.1. Κανείς άλλο άνδρας ή γυναίκα, από τότε που άρχισε να μετρά η παγκόσμια κατάταξη σε ATP ή WTA δεν έχει πλησιάσει καν αυτό τον αριθμό είτε σε μονό, είτε σε διπλό.

Η κατάταξη της ATP για τους άνδρες άρχισε το 1973 για το μονό και το 1976 για το διπλό. Στο σχετικό πίνακα και στο μονό την κορυφαία πεντάδα, πίσω από τον Φέντερερ, συνθέτουν οι:

*Τζίμι Κόνορς 160 εβδομάδες (29 Ιουλίου 1974-22 Αυγούστου 1977)

*Ιβάν Λεντλ 157 εβδομάδες (9 Σεπτεμβρίου 1985-11 Σεπτεμβρίου 1988)

*Νόβακ Τζόκοβιτς 122 εβδομάδες (7 Ιουλίου 2014-6 Νοεμβρίου 2016)

*Πιτ Σάμπρας (15 Απριλίου 1996, 29 Μαρτίου 1998).

Αν βάλουμε μέσα και τη βαθμολογία των γυναικών (WTA, άρχισε το 1975 για το μονό και το 1984 για το διπλό), μετά τον Φέντερερ φιγουράρουν με 186 εβδομάδες οι Σερένα Γουίλιαμς (2013-2016) και Στέφι Γκραφ (1987-1991) στο μονό και η Μαρτίνα Ναβρατίλοβα με 181 εβδομάδες, αντίστοιχα, στο διπλό (1986-1990).

24 διαδοχικές νίκες σε τελικούς στο tour

Nα κατακτάς ένα ή δύο τελικούς στο tour για οποιονδήποτε παίκτη είναι ξεχωριστό. Ο Φέντερερ το πήγε σε άλλο επίπεδο, φθάνοντας στην κατάκτηση 24 σερί τουρνουά στο tour, σε ένα ακόμα μοναδικό επίτευγμα για το άθλημα.

Έφθασε σε αυτές τις 24 νίκες μεταξύ του 2003 και του 2005. Την εβδομάδα μετά το πρώτο του major στο Wimbledon το 2003, ηττήθηκε στο χώμα από τον Γίρι Νόβακ στα πέντε σετ στο Γκστάαντ της Ελβετίας.

Από εκείνο το σημείο άρχισε το τρελό σερί των 24 κατακτήσεων, που σταμάτησε την τελευταία εβδομάδα της σεζόν του 2005, όταν ηττήθηκε με 3-2 από τον Νταβίντ Ναλμπαντιάν στον τελικό των ATP Finals στη Σαγκάη.