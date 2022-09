Ο Φελίξ Οζέρ Αλιασίμ κυριάρχησε του Τζόκοβιτς και με 2-0 σετ έδωσε προβάδισμα στην μικτή Κόσμου!

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς έπεσε θύμα έκπληξης από τον Φελίξ Οζέρ Αλιασίμ και η μικτή Κόσμου πήρε προβάδισμα με 10-8 στο Laver Cup (νωρίτερα κέρδισε και το διπλό που άνοιξε το πρόγραμμα της τρίτης και τελευταίας ημέρας).

Ο νεαρός Καναδός ήταν εξαιρετικός και κέρδισε με 2-0 σετ (6-3, 7-6) βοηθώντας στο ανατραπεί το σκορ μεταξύ της μικτής Ευρώπης και της μικτής Κόσμου, για να μετατρέψει το ματς του Τσιτσιπά με τον Τιάφο σε... must win καθώς σε περίπτωση ήττας η μικτή Κόσμου θα πάρει τον τίτλο.

Ο Τζόκοβιτς ξεκίνησε με την… φόρα που είχε από το χθεσινό ματς με τον Τιάφο, καθώς προηγήθηκε 2-0, αλλά ο Αλιασίμ όχι μόνο ισορρόπησε το ματς, αλλά ισοφάρισε σε 3-3 και έκανε και break στον Σέρβο, για να πάει να σερβίρει για το σετ (5-3), με τον ΜακΕνρο να πανηγυρίζει έξαλλα!

