Ο Στέφανος Τσιτσιπάς δεν αντιμετώπισε προβλήματα απέναντι στον Ντιέγκο Σβάρτσμαν, επιβλήθηκε με 6-2, 6-1 και άρχισε νικηφόρα την παρουσία του στο Laver Cup του Λονδίνου.

O Στέφανος Τσιτσιπάς αποδίδοντας πολύ καλό τένις, νίκησε με άνεση τον Ντιέγκο Σβάρτσμαν με 6-2, 6-1.

Ετσι, σημείωσε την πρώτη του νίκη στο Laver Cup που άρχισε στην O2 Arena του Λονδίνου.

Αγωνιζόμενος με την ομάδα της Ευρώπης (Τeam Europe) o 24χρονος Έλληνας παίκτης έκανε το 2-0 στις νίκες, απέναντ στην Team World, καθώς νωρίτερα στον εναρκτήριο αγώνα ο Κάσπερ Ρουντ είχε επιβληθεί του Τζακ Σοκ με 4-6, 7-5 (10-7).

Make that two from two for Team Europe.#LaverCup | @steftsitsipas pic.twitter.com/p3drqFhBsB