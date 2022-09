Ο 37χρονος Σταν Βαβρίνκα θυμίζοντας λίγο από τον παλιό καλό εαυτό του, νίκησε τον Ντανίλ Μεντβέντεφ με 2-1 σετ και πήρε την πρόκριση για τα προημιτελικά στο 250άρι τουρνουά της γαλλικής πόλης Μετς.

Τη στιγμή που η παγκόσμια αθλητική κοινότητα έχει στραμμένα τα βλέμματά της στο Λονδίνο και την τελευταία εμφάνιση του Ρότζερ Φέντερερ στο Laver Cup, ένας σπουδαίος συμπατριώτης του, ο Σταν Βαβρίνκα πετύχαινε στο Μετς της Γαλλίας μια από τις σημαντικότερες νίκες του τα τελευταία χρόνια.

Ο 37χρονος Βαβρίνκα, των μυρίων προβλημάτων από τους τραυματισμούς, νικούσε τον απογοητευτικό Ντανίλ Μεντβέντεφ με 6-4, 6-7(7), 6-3 παίρνοντας την πρόκριση για τα προημιτελικά, στο 25άρι τουρνουά της γαλλικής πόλης.

Stan The Man! @stanwawrinka takes out Medvedev 6-4 6-7 6-3 in an epic encounter in Metz@MoselleOpen pic.twitter.com/SS5UCJpVcB