O Ράφαελ Ναδάλ ετοιμάζει βαλίτσες για το Λονδίνο και το Lavers Cup, στέλνοντας μήνυμα στους Νόβακ Τζόκοβιτς και Ράφαελ Ναδάλ.

Ο Ράφαελ Ναδάλ είναι ο τελευταίος από την ομάδα της Ευρώπης που θα πατήσει στο Λονδίνο εν όψει του Laver Cup. Ο Ισπανός το πρωί της Πέμπτης (22/9) αναμένεται να είναι στην αγγλική πρωτεύουσα και φρόντισε να ζητήσει από τους συμπαίκτες του, να τον περιμένουν για να προπονηθούν παρέα.

Στο βίντεο που ανέβασαν μαζί οι Τζόκοβιτς και Μπερετίνι, από την O2 Arena, ο Ναδάλ έγραψε: «Γεια σας, έρχομαι αύριο. Θα προσγειωθώ στο Λονδίνο το πρωί. Περιμένετε για εμένα».

Hey… I am coming tomorrow… Landing in London in the morning… wait for me https://t.co/IguhwCxN3E