Ο Ρότζερ Φέντερερ και ο Νόβακ Τζόκοβιτς είχαν αναμετρηθεί το 2014 στα ημιτελικά του Masters της Σαγκάης, με τον Ελβετό να τελειώνει game σε 47 δευτερόλεπτα.

Οι μονομαχίες τους έχουν σημαδέψει το τένις, οι Ρότζερ Φέντερερ και Νόβακ Τζόκοβιτς έχουν χαρίσει επικές στιγμές στα 50 συνολικά παιχνίδια που βρέθηκαν αντιμέτωποι.

Μια από αυτές εξελίχθηκε στον ημιτελικό του Σαγκάη Masters το 2014, όταν ο Φέντερερ έβγαζε τέσσερις σερί άσους και τελείωνε game σε 47 δευτερόλεπτα και τον Τζόκοβιτς αποσβολωμένο να μην μπορεί να πιστέψει τι συνέβη.

Throwback to when Roger Federer hit four aces in a row vs Novak Djokovic!!!



