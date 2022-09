Ο Ρότζερ Φέντερερ είναι μια από τις μεγαλύτερες προσωπικότητες που ανέδειξε ο παγκόσμιος αθλητισμός τα τελευταία 20 και πλέον χώρα, με τον άνθρωπο που εκτόξευσε το τένις σε άλλα επίπεδα να αποχωρεί από την ενεργό δράση.

Το πλήρωμα του χρόνου για τον Ρότζερ Φέντερερ. έφθασε. Έχοντας συμπληρώσει από τις 8 Αυγούστου το 41ο έτος της ηλικίας του και μετά τα αξεπέραστα προβλήματα τραυματισμών και την ταλαιπωρία των χειρουργικών επεμβάσεων, ο «βασιλιάς» του αθλήματος ανακοίνωσε την αποχώρησή του από το επαγγελματικό τένις, αφού πρώτα αγωνιστεί την επόμενη εβδομάδα στο Laver Cup στο Λονδίνο.

«Έχω δουλέψει σκληρά για να επιστρέψω σε πλήρη αγωνιστική φόρμα, αλλά γνωρίζω επίσης τις δυνατότητες και τα όρια του σώματός μου και το μήνυμά του προς εμένα, Το τελευταίο διάστημα είναι ξεκάθαρο. Είμαι 41 ετών. Έχω παίξει περισσότερους από 1.500 αγώνες σε 24 χρόνια.

A career like no other spanning four decades...



Here's the @rogerfederer story #RForever pic.twitter.com/3miMx7zAZR — Tennis TV (@TennisTV) September 15, 2022

Το τένις μού φέρθηκε πιο γενναιόδωρα από όσο θα ονειρευόμουν ποτέ και τώρα πρέπει να αναγνωρίσω πότε είναι η ώρα να τελειώσω την αγωνιστική μου καριέρα» σημειώνει ο Ελβετός στη σχετική του ανακοίνωση.

Ο Φέντερερ είναι αυτός που έδωσε μια άλλη δυναμική, μια διαφορετική ώθηση στο άθλημα, είναι αυτός που άλλαξε το τένις.

«Η κληρονομιά που άφησε στο τένις είναι ανεκτίμητη, στα 24 χρόνια επαγγελματικής καριέρας δημιούργησε εκατομμύρια θαυμαστές για το παιχνίδι. Πρωτοστάτησε στη νέα εποχής ανάπτυξης του τένις και ανέβασε τη δημοτικότητα του αθλήματος, ο Ρότζερ μας έκανε να νιώθουμε υπερήφανοι και τυχεροί που είμαστε μέρος του» δήλωσε ο πρόεδρος της επαγγελματικής ένωσης (ΑΤP), για τον Φέντερερ.

Δεν είναι μόνο τα νούμερα, οι αριθμοί της καριέρας του, είναι η φιλοσοφία του εντός και εκτός κορτ, που σημάδεψαν το άθλημα, αυτά τα 20 και πλέον χρόνια, το αρχοντικό του στιλ που μάγεψε.

Γεννημένος στη Βασιλεία από πατέρα Ελβετογερμανό και μητέρα Νοτιοαφρικάνα, ο Φέντερερ άρχιζε να παίζει τένις σε ηλικία 8 ετών και μεγάλωσε έχοντας ως είδωλα τους Στέφαν Έντμπεργκ, Μπόρις Μπέκερ και Πιτ Σάμπρας.

Ο Φέντερερ με την αγωνιστική του παρουσία «έσπρωξε» τους Ράφαελ Ναδάλ και Νόβακ Τζόκοβιτς να προσπαθήσουν να τελειοποιήσουν το παιχνίδι τους, για να απολαύσει η παγκόσμια αθλητική κοινότητα τις μονομαχίες του λεγόμενου «Big 3, που έμειναν στην ιστορία.

Όπως ο αλησμόνητος τελικός του Wimbledon το 2008 με τον Ράφα Ναδάλ, που είχε ολοκληρωθεί στο μισοσκόταδο του Λονδίνου.

Μια πορεία 103 τίτλων, 1.251 νικών

Η καριέρα του σε αριθμούς προκαλεί ίλιγγο. Ο Φέντερερ αφήνει το τένις έχοντας κατακτήσει 103 τίτλους ATP, ανάμεσά τους και οι 20 τίτλους Grand Slam.

Ο πρώτος τίτλος ήρθε σε ηλικία 20 ετών, το 2001 στο Μιλάνο και ο τεράστιος κύκλος των 103 τίτλων ολοκληρώθηκε στο σπίτι του στη Βασιλεία το 2019, μάλιστα στον πρώτο γύρο του τουρνουά το κοντέρ έγραφε 1.500 παιχνίδια. Μετά τα προβλήματα στο γόνατο έγιναν πιο έντονα, σηματοδοτώντας ουσιαστικά την αντίστροφη μέτρηση για την ολοκλήρωση της καριέρας του.

"At heart, I am always going to be a ball boy" - Roger Federer pic.twitter.com/YjfUB8ypDC — Luigi Gatto (@gigicat7_) September 15, 2022

Συνολικά στην καριέρα του έχει σημειώσει 1.251 νίκες, 2ος στην Open Era, πίσω από τον Τζίμι Κόνορς (1.274), ενώ δεν εγκατέλειψε σε κανένα από τα 1.526 παιχνίδια που έπαιξε στο μονό και στα 223 στο διπλό!

Στα Grand Slam o Φέντερερ μετρά 20 τίτλους σε 31 τελικούς που αγωνίστηκε. Η πρώτη του εμφάνιση σε τελικό Grand Slam ήταν στο Wimbledon το 2003 και συνδυάστηκε με νίκη απέναντι στον Μαρκ Φιλιππούσης με 3-0 σετ. Η τελευταία το 2019, ξανά στο γρασίδι του Wimbledon, σε ένα πεντάωρο τελικό απέναντι στον Νόβακ Τζόκοβιτς, με τον Σέρβο να επικρατεί με 3-2.

Συνολικά στα Grand Slam o Φέντερερ έχει ρεκόρ 369 νικών και 60 ηττών, οι 20 τίτλοι του μεταφράζονται στα έξι Αυστραλιανά Όπεν (2004, 2006, 2007, 2010, 2017, 2018), στο ένα Roland Garros (2009), στα 8 Wimbledon (2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2012, 2017) και στα 5 US Open (2004, 2005, 2006, 2007, 2008).

Ο Φέντερερ τη διετία 2006-07 σημείωσε 41 σερί νίκες, τη διετία 2005-06 έπαιξε σε 17 συνεχόμενους τελικούς, βρέθηκε στο Νο.1 της παγκόσμιας κατάταξης για 310 εβδομάδες, και με 237 σερί εβδομάδες παραμονής στο Νο.1 (2 Φεβρουαρίου 2004 – 18 Αυγούστου 2008) κατέχει το σχετικό ρεκόρ παραμονής στην κορυφή της κατάταξης.

Το τεράστιο έργο του Ιδρύματος Ρότζερ Φέντερερ

O Ρότζερ Φέντερερ είναι πρωτοπόρος και στο φιλανθρωπικό έργο. Από το 2003 είναι πρόεδρος του Ιδρύματος που φέρει το όνομά του (Roger Federer Foundation) και έχει σκοπό να υποστηρίζει εκπαιδευτικά προγράμματα σε χώρες της νότιας Αφρικής, καθώς και στην Ελβετία.

Το RFF διεξάγει σχολικά προγράμματα σε έξι χώρες της Αφρικής (Λεσότο, Μαλάουι, Ναμίμπια, Ζάμπια, Ζιμπάμπουε, Νότια Αφρική) και στην Ελβετία και τα τελευταία 18 χρόνια περισσότερα από 1,9 εκατομμύρια παιδιά έχουν λάβει καλύτερη ποιότητα στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση